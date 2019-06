Eğitimin amaç ve hedefleri

Eğitimin amacı kişinin akıl ve gözlem yoluyla tabiattan ve eşyadan elde ettiği bilgilerle yaratıcıyı tanımak ve O’nun hikmetli işlerine bakarak inancını güçlendirmektir. Bir diğer amacı da insanlara faydalı olmaktır.

Bu fayda gerek maddî olarak fayda sağlamak gerekse ahlâkî davranışları ile toplumda saygın bir mevkiye sahip olmaktır.

Bu amaçlara hizmet eden iyi bir eğitim için;

1. Zamanı iyi değerlendirerek dinî, tarihî, kültürel temel bilgileri elde ederek kendini geliştirmek,

2. Vatana, millete ve devlete faydalı; bayrağa, camiye, millî ve manevî değerlere saygılı olmak,

3. Ölümü düşünerek dünya ve ahiret dengesini korumaya çalışarak her iki dünyayı imar etmek için çalışmak,

4. Din ilimleri ile fen ilimlerini mezcederek hak ve hakikati ortaya çıkarmak ve insanları hakka ve hakikate sahip çıkmaya çağırmak,

5. Sosyal hayatta hak ve hukuk, hürriyet ve adalet ölçülerini öğrenerek hakka ve hukuka saygılı olmak ve hukuku korumak,

6. İlim ve fennin toplumları geliştirdiğinin şuurunda olarak gençleri okumaya ilim ve sanat sahibi olmaya zorlamak,

7. Din, dil ve kültür farklılıklarına hoşgörü çerçevesinde yaklaşarak bütün insanlık ile barış ve muhabbet içinde olabilmek,

8. Bediüzzaman’ın “Eski hal muhal, ya yeni hal veya izmihlâl” ifadesinden yola çıkarak günümüzün geçerli siyasî düzeni olan demokrasi ve Cumhuriyete sahip çıkmak, yerleşmesine ve gelişmesine çalışmak,

9. Daima ulvî duygular ve yüce idealler peşinde koşmak,

10. Eğitime gereken önemi vermek, okullarımıza ve eğitime sahip çıkmak,

11. Bediüzzaman’ın “Her dediğin doğru olmalı; ama her doğruyu demek doğru değildir. Her söylediğin hak olmalı; ama her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur” vecizesinden yola çıkarak yerine ve zamanına göre hak ve hakikati söylemekten çekinmemek,

12. İnsanların seviyesine göre konuşmak ve anlayacakları dilden onlara hitap edebilmek,

13. “İnsan hatasız olmaz.” Bu sebeple her şeyden önce kendi hata ve kusurumuzu görmeye çalışmak, sonra başkalarının hatalarına hoşgörü ile yaklaşmak ve affedici olabilmek,

14. Kendi doğruları ile hareket etmek yerine “İstişare” ederek başkalarının da fikirlerini almak ve ona göre hareket edebilmek,

15. Makam, mevki, şan ve şöhretten kaçınmak; ama hangi vazifeyi ve görevi üzerine almışsa en güzel şekilde yapmaya çalışmak.

İyi bir eğitimin insana vermesi gereken özellikler bunlar olmalıdır.