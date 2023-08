Şimdi ekilen nur tohumları...

Etrafımızda bizden bağımsız iyi ve kötü yanlarıyla akıp giden bir hayat var.

Bu hayatın sevdiğimiz yanları olduğu gibi sevmediğimiz yanları da var. Sevmediğimiz yanların sonucu oluşan kaygı, sadece genç insanlara özgü bir olgu değildir. Her yaşta, her insanın kaygıları vardır, sonuçta bunlar insan olmanın getirdiği duygulardır. Çünkü her şey zıddı ile birlikte vardır. İnsan olmanın gereği olarak acının yanında sevinç, darlığın yanında bolluk, sıkıntının yanında ferahlık ve nice zıtlıklar vardır hayatlarımızda. Yaşarken zor gelen, bizi sıkıntıya uğratan her şeyin bir gün biteceğini bildiğimiz için huzurlu yaşayabiliriz. Peki, bu bilgiyi nasıl öğrenebiliriz, içselleştirebiliriz ve sağlıklı bir zihinle ve tabiî ki ümitle yaşamaya devam edebiliriz?

Yeni Asya gazetesinin arka sayfasında bir logo gibi, Tarihçe-i Hayat eserinden alınan şu cümle yazar daima: “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır!”

Bu şu demektir: Allah dinini tamamlayacak ve İslam yükselecektir. İslam dini mükemmeldir. İnsanoğlunun dinî hayatını, sosyal hayatını, kültürel hayatını, eğitim hayatını, ahiret hayatını ve türevlerini düzenler, adalet getirir ve herkes için iyi ve güzel olanı ister. İslam’ın ipine sıkı sıkı tutunabilen kişiler de bundan nasibini alır ve feraha ererler.

Günümüz şartlarında toplumun geneli bir bunalım içinde. Herkesin kendi hayatıyla ilgili çeşitli kaygıları var ama çözüm bulmakta zorlanılıyor. Özellikle toplumun %15,2’sini1 oluşturan ve geleceğimizi inşa edecek olan genç nüfus daha da kaygılı. Aslında temel kaygı ekonomik. Çünkü ülkemizde uzun yıllardır işsizlik problemi ve son dönemlerde de bununla birlikte enflasyonun hissedildiği bir ortam var. Gençler ya hiç iş bulamıyorlar ya da mezun oldukları bölümden, kendi mesleklerinden iş bulmakta zorlanıyorlar. Bir gelir kapısı olmayınca evlilik planları erteleniyor, kurulan hayaller rafa kaldırılıyor ve sonuçta ümitsizlik gelip kapıyı çalıyor. (...)

Genç insan arayış içinde olandır, olmalıdır da. Aklını, vaktini, enerjisini iyi ve temiz olana yönlendirerek aradığını bulabilir. O da ancak İslam dinindedir. “Zaman ihtiyarlandıkça, Kur’ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.”2 ifadesinden de anlaşıldığı gibi kitabımız bu çağa bakan, taze, manaları ilk günkü gibi kuvvetli olan tam da ihtiyacımız olan rehberdir.

“Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fânî ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâkî bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.”3

Kaygıyla baş etmede gençliğin kazanması gereken diğer özellikler ise; eğitim, çalışma ve azimdir. Ümitsizlik bulaşıcı bir hastalık, bir virüs gibi yayılır. Çalışkanlık ümidi, ümit de özgüveni getirir.

Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra istedikleri olmuyorsa inancının gereği bunda da bir hayır olduğunu, demek ki istediklerinden daha da güzelini elde edeceğini bilen bilinçli gençte korku, kaygı kalır mı? Rabbimizin buyurduğu gibi: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”4 Tembellik hırkasını sırtımızdan atarsak kaygı taşları da ceplerimizden dökülüp gidecektir. Yine Rabbimizin buyurduğu gibi: “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.”5 öğüdünce çalışmalı, üretmeli ve kara bulutları dağıtmalıyız.

Kaygı, evham, korku, yanlış, kötü hep vardı, kıyamete kadar da olacak, ancak biz bu duyguların zıtları olduğunu da bilmeliyiz. Ve inci sancı mahsulü olduğu için ümit, mutluluk, ferahlık, sevinç, güzel, doğru, iyi gibi duyguların ancak gençlerin ve genç hissedenlerin çalışarak elde edebileceğini hatırlamalıyız. Bu dünya cennet değil, cennet de ucuz değil, fedakârlık lazım. Sabrederek ve kendimizi iyi yönde geliştirerek ümitvar olmalıyız, çünkü Bediüzzaman Hazretlerinin müjdelediği gibi: “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır!”6

O çiçekler açacak inşaallah.

(Genç Yorum dergisi, Temmuz 2023 sayısından kısaltılarak alınmıştır.)

Dipnotlar:

1. TÜİK, 2022

2. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 559.

3. Asâ-yı Musa, s. 33.

4. Necm Suresi, 39.

5. İnşirah Suresi, 7.

6. Münazarat, s. 193.