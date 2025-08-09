Yenilikler

Yeni Asya TV YouTube kanalı yaklaşık sekiz aydır yayın hayatında. İlk günden beri “daha neler yapabiliriz?” düşüncesi içinde arkadaşlarımızla çalışmaktayız.

Son haftalarda iki farklı programı ve programcıları tanıdınız. Ahir Zaman Pusulası ve Asrın İdraki...

Genç arkadaşlarımız Yeni Asya TV YouTube kanalına yeni bir ivme kazandırdılar. Kendilerini buradan bir defa daha tebrik ediyorum.

Yakın bir zaman diliminde farklı program ve programcılar da yayın akışımız içinde yer alacaklar inşallah.

Kanalımızın büyümesi için sizlerin abone olmasına ihtiyacımız var. Abone olduktan sonra katıl butonuna tıklayarak kanala katkı sağlayabilirsiniz. Yayına giren videolarımızı beğendikten sonra buradaki hype butonuna tıklayarak da kanala katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıca, kanalımız hakkında [email protected] adresine yazacağınız görüşleriniz bizler için çok önemli... Bekliyoruz.

Buradan sizlere genellikle sanat yazıları yazmaya çalışıyorum. Geçmiş yazılarıma göz atarsanız; doğru nefes almak, sahnede konuşmak, oyunculuk, beden dili, okumak, senaryo yazmak, uyarlama senaryo yazmak, diyalog yazmak, vs. konularını gündeme getirdim. Sıklıkla da Yeni Asya TV YouTube kanalından bahsetmeye çalıştım.

Geçen hafta beden dilinden bahsetmiştim. Sahnede veya kamera önünde oyuncunun görüntüsü vardır ve seslendirmenin bazen başkası tarafından yapıldığını düşünürsek oyuncu, yüzü, mimikleri ve hareketleri ile oynamaktadır. Bazen bakışı ile, susuşu ile, gülüşü ile oyununu oynar. Oyuncu abartıya kaçmadan sanatını yapmalıdır. Aslında nasıl oynaması gerektiğini yönetmen oyuncuya anlatır. Hatta, hareketlerine kadar bu detaylı anlatımı yapar. "Bu sahnede ben bunu istiyorum. Sen şuradan geleceksin ve şu hareketi yapacaksın. Sen burada durup şuraya şu duygu ile bakacaksın." Bundan sonrası oyuncunun yeteneğine bağlıdır.

Bizim burada bahsettiğimiz fizikî beden dilidir.