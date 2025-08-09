"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ucuzluğu unutun

Faruk ÇAKIR
09 Ağustos 2025, Cumartesi
Sebze ve meyve başta olmak üzere zamları savunanların ileri sürdüğü bir gerekçe vardı: “Mevsimine uygun olan sebze ve meyveyi alın. Kışın kiraz isteyen elbette pahalı yer!”

Başlangıçta bu savunma kulaklara hoş geliyordu. Öyle ya kış ortasında ‘taze fasulye’ isteyen elbette fiyattan şikâyet edemezdi.

Ancak herkes gördü ki yaz gelmesiyle mevsimin sebze ve meyvelerinde ucuzluk olmadı. Hele hele meyve fiyatları göreni de duyanı da şok etti. Tarafgirler, kabahati iktidarın yanlış politikalarında aramak yerine bu defa yeni bir bahane ortaya attılar: Meyve yemesek de olur, meyve yemeyelim ki fiyatlar düşsün!

Bu anlayışın, yıllar öncesinin bazı kraliçelerinin “Ekmek bulamıyoruz” diyen vatandaşlara; “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demekten ne farkı var?

Meyve fiyatlarındaki artışın soğuk hava sebebiyle meyvelerin zarar görmesiyle mutlaka alakası da vardır, ama tek sebep olarak bunu görmek yanıltıcı olur. Yoksa “Bu sene hava şartları sebebiyle böyle oldu, seneye işler düzelir” denilebilirdi. Hal ve gidişe bakılırsa yanlış politikaların faturasını önümüzdeki yıllarda da ödeyeceğiz. Şaka gibi gelebilir, ama yüksek fiyatlar sebebiyle milyonlarca kişi bu sene kirazın tadına bile bakamadı!

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp bile şöyle demiş: “Amerika’da öğrencilik dönemimiz geçti. Orada kiraza, şuna, buna para vermeye kıyamayıp Türkiye’ye dönünce yerdik. Şu anda Amerika, Türkiye’den daha ucuz. Bunu hayatımda ilk defa görüyorum.” (@GazeteOksijen, 30 Temmuz 2025)

Tarım yazarı-gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise zincir marketlerin fiyatların oluşmasındaki etkisine işaret ederek şöyle demiş: “Bugün pazar esnafı da manav da herkes markete bakıyor. Marketteki fiyata göre kendine bir fiyat belirliyor. Üreticiyle konuştuğunuzda o para kazanamadığından şikâyet ediyor. Ama tüketiciye de gittiğimizde ‘Çok pahalı, ben tüketemiyorum’ diyor. Ama önümüzdeki yıllarda da bu fiyatların tekrar geriye gelmesi, çok düşmesi açıkçası çok beklenen bir durum değil. Bundan sonra meyve fiyatını 100 liralar, 50 liralar (olarak) göremeyeceğiz.” (Anka, 6 Ağustos 2025)

Karşı karşıya olduğumuz tablo, “Yerli malı ucuz olur, ithalata mecbur kaldık diye fiyatlar yüksek” ezberini de bozmuş oldu. Bir ülke iyi idare edilemiyorsa, evet hukuk yoksa, fiyatlar da ucuz olmaz. Hiç kimse “Hukuk ne alâka?” demesin. Ucuz meyve yemek isteyen hakkı, hukuku ve adaleti savunsun.

Ucuz meyveyi unutmak bir şey değil, sebep olanları unutmayalım...

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    Çanakkale'de yangın hızla ilerliyor

    Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

    “Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

    AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

    Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

    Yüzsüzler listesi açıklanmalı

    Ucuz meyveyi unutun

    CHP’nin Diyaneti ne derdi?

    Çin'de sel ve toprak kayması: 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu

    Güvenlik Konseyi'ni topladı

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor

    BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararına tepki gösterdi

    ABD, Maduro'nun tutuklanması ödülünü 50 milyon dolara yükseltti

    LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

    İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı
    Genel

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.