"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bir insan ne ile ayakta kalır?

Servet GİRASUN
06 Temmuz 2026, Pazartesi
Hayatın içinde bazen insanın aklına takılıyor: Bir insanı ayakta tutan şey nedir?

Para mı? Sağlık mı? Makam mı? Güç mü?

İlk bakışta bunların hepsi önemli görünüyor. Çünkü insan geçimini sağlamak ister. Sağlıklı olmak ister. Güvende olmak ister.

Fakat hayat, bazen bize bunların tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Son yıllarda farklı şehirlerde, farklı hayatlara şahit oldum. Kimi zaman yokluk içinde yaşayan insanlarla karşılaştım.

Kimi zaman ağır hastalıklarla mücadele edenlerle...

Kimi zaman da omuzlarında büyük yükler taşıyan ailelerle... 

Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu. Bazı insanlar bütün zorluklara rağmen dimdik ayakta durabiliyordu. Bazıları ise sahip olduğu birçok imkâna rağmen içten içe çöküyordu.

İşte o zaman insan şu gerçeği daha iyi anlıyor: İnsanı ayakta tutan şey sadece sahip oldukları değildir. İnsanı ayakta tutan şey, sahip olduklarına yüklediği manadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim Benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır.” (Tâhâ Sûresi:124)

Bu ayet, insanın sadece bedenle değil, ruhla da yaşadığını hatırlatıyor. Çünkü insan yalnızca ekmeğe muhtaç değildir. İnsan aynı zamanda umuda muhtaçtır. Sevgiye muhtaçtır. Güvene muhtaçtır.

Ve her şeyden önemlisi, yaşadığı hayatın bir anlamı olduğuna inanmaya muhtaçtır.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir.” (Buharî, Rikâk 15; Müslim, Zekât 120)

Bugün birçok insan daha fazla kazanırsa huzurlu olacağını düşünüyor. Daha büyük bir ev...

Daha iyi bir araba... Daha yüksek bir makam... Fakat bazen insan aradığını bunlarda bulamıyor. Çünkü kalbin ihtiyaçları ile bedenin ihtiyaçları aynı değildir.

Beden ekmekle doyar. Kalp ise mana ile... İman ile... Ümit ile... İnsan bunun farkına çoğu zaman zor zamanlarda varıyor.

Bir hastalıkta... Bir kayıpta... Bir yalnızlık anında...

O zaman insanı ayakta tutan şeyin yalnızca maddî imkânlar olmadığını daha iyi anlıyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin şu sözü de bu hakikati ne güzel ifade ediyor: “İman hem nurdur hem kuvvettir.”

Gerçekten de insan bazen yüklerinin hafiflemesine değil, onları taşıyacak bir kuvvete ihtiyaç duyar.

İman, insana tam da bu kuvveti verir.

Hayatın bütün sıkıntılarını ortadan kaldırmaz belki. Ama o sıkıntılar karşısında insanı sahipsiz bırakmaz. Belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, daha fazlasına sahip olmak değil;

Sahip olduklarımızın kıymetini yeniden fark etmektir.

Çünkü insanı ayakta tutan şey sadece maddî imkânlar değildir.

İnsanı ayakta tutan şey;

İnancı,

Umudu,

Ve kalbinde taşıdığı manadır...

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalci İsrail yine evleri yıktı

    Tatil bize de ucuz olsun

    10 yaşında 7 ayda hafız oldu

    Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

    'ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız'

    Telefonda 1,5 saat görüştüler

    Soykırımcı, ırkçı provokatör "gözaltına alınma" korkusuyla New York ziyaretini iptal etti

    5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

    Liberman: İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatı tükenecek

    Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz destek

    Kırkpınar'da başpehlivan Erkan Taş oldu

    10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Ciddî bir programa ihtiyaç var

    Müzakereler devam edecek

    Tarım ve hayvancılık en kritik nokta

    NATO tedbirlerine itiraz

    ''Filistin Kazanacak''

    İsrail’e yaptırımlar konusunda Top artık üye devletlerin sahasında

    Türkiye, Avrupa’da stratejik önemini artırıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.