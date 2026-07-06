NATO Zirvesi mutlu eder mi?

İki gün sürecek NATO Zirvesi (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) yarın başlıyor Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere, NATO üyesi 32 devlet ve hükûmet başkanının yanı sıra, davetli çok sayıda lider, yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşunun akreditasyon başvurusunda bulundu. Ancak çok sayıda gazetecinin akreditasyonu onaylanmadı.

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington’da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulan uluslararası askerî bir ittifak. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Danimarka ve Belçika tarafından kuruldu.

Türkiye ise Yunanistan ile birlikte 18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO’ya üye oldu. Bugün, 32 NATO ülkesi arasında askerî bakımdan en güçlü ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

NATO’nun kuruluş amacı, “üye devletlerin hürriyetlerinin ve güvenliklerinin sağlanması” olarak biliniyor… NATO, yalnızca siyasî değil, aynı zamanda askerî bir birliktelik.

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ANKARA’DA KUŞ UÇURTULMAZKEN…

Zirve dolasıyla Ankara’da kuş uçurtulmuyor. 28 Haziran’da başlayan 13 Temmuz’a kadar sürecek güvenlik tedbirleri nedeniyle şehirde adeta kuş uçurtulmadı. Olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulandı, uygulanacak. Protokol yolu ve şehirlerarası yollar üzerindeki gecekondu bölgeleri ve kötü görüntü oluşturan alanlar, “görüntü kirliliğini önlem” amacıyla dev panellerle kapatıldı. Ankara’ya girişlerdeki tabelalar dahi temizlendi.

Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı katılımcılara hizmet verecek.

Ankara adeta makyajlanırken, “Siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz?” sorusu akıllara getirdi. Kaldı ki, ne kadar gizlemeye çalışılırsa çalışılsın, bu görüntüler zaten gelen liderlerin bilgisi dahilindedir.

Zirveye katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sabah koşusunu yapabilmesi için bazı parkların vatandaşların kullanımına kapatılacak olmasını da not edelim.

Şehre girişlerde ve anayollarda güvenlik tatbikatları günler öncesinde yapılmaya başlanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İki gün boyunca toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın zirve dolayısıyla açıkladığı “yasaklı yollar”a bakılırsa vatandaşlar iki gün boyunca ulaşımda ciddî sıkıntılar yaşayacak.

Zirve hazırlığı için harcamanın 18-20 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

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GÜVENLİK ÖNEMLİ AMA…

Türkiye’nin NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapması için hazırlıkların yapılması, güvenliğin sağlanması, herhangi bir saldırının önlenmesi ve misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması normaldir.

NATO çatısı altındaki ülkelerle gerçekleştirilen dış ticaret hacminin 290 milyar dolara ulaşması ve bunun toplam dış ticaretimizin yüzde 45’ini oluşturması; ayrıca 150,3 milyar dolarlık ihracatla toplam ihracatımızın yüzde 55’inin bu ülkelere yapılması, zirvenin ekonomik açıdan da önemini ortaya koyuyor. Ayrıca zirve, ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir fırsat niteliğinde.

Ancak vatandaşlar, 13 gün boyunca bu kadar ağır tedbirler nedeniyle yaşanan mağduriyetlere itiraz ediyor ve “Bu kadar önleme gerçekten gerek var mıydı?” sorusunu yöneltiyor.

Esnaf müşteri kaybı yaşadı, yaşamaya da devam edecek. Bazı işverenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. Çalışanlar işlerine ulaşmakta zorlandı, zorlanmaya da devam edecek.

Zirvede başta Ukrayna’daki savaş olmak üzere, ABD-İran arasındaki gerilim gibi konular ele alınacak. Liderler ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Türkiye açısından ise ABD Başkanı Trump’ın günler öncesinden “Türk tarafını memnun edecek adımlar atılabileceği”ni söylemesi dikkat çekmişti. Bakalım, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ve F110 jet motorlarına yönelik talepleri karşılanacak mı?

Temennimiz, NATO Zirvesi’nin barışa, istikrara ve dünyada huzurun güçlenmesine katkı sağlamasıdır.

