Çocuklarımızın eksiklerini tamamlama fırsatı

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Mesnevî-i Nuriye'de dikkat çekici bir hakikati şöyle ifade eder:

"Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâzım."

İnsan bazen elindeki nimetlerin kıymetini zamanında takdir edemez. Sonradan farkına vardığında ise o nimetin şükrünü yerine getirmeye çalışır. İşte çocuklarımız da Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet ettiği en büyük nimetlerdendir. Günlük hayatın yoğunluğu, okul telaşı ve geçim meşgaleleri içerisinde onların dinî eğitimlerine yeterince zaman ayıramamış olabiliriz. Fakat yaz tatili, bu eksikliği telafi etmek için bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır.

Bir çiftçi, yağmur mevsimini kaçırdığında sonraki uygun zamanda tarlasını yeniden işler. Çünkü bilir ki ihmal edilen toprak mahsul vermez. Çocuk kalbi de böyledir. Manevî tohumlarla zamanında buluşmazsa, yabancı fikirlerin ve zararlı alışkanlıkların etkisine açık hâle gelir.

Bu sebeple yaz aylarını sadece dinlenme ve eğlence zamanı olarak görmek eksik olur. Yaz tatili aynı zamanda çocuklarımızın Kur'ân öğrenmeleri, namaz alışkanlığı kazanmaları, Peygamber Efendimizi (asm) tanımaları, ahlâkî değerleri öğrenmeleri ve Risale-i Nur'dan yaşlarına uygun dersler almaları için çok kıymetli bir mevsimdir.

Bir çocuğa öğretilen bir sure, kazandırılan bir namaz alışkanlığı veya sevdirilen bir Kur'ân harfi, sadece o yazın değil bütün ömrün sermayesi olabilir. Çünkü çocuklukta kalbe yerleşen iman hakikatleri, ağacın kökü gibi insanın bütün hayatını besler.

Bugün birçok anne-baba çocuklarının matematikte, yabancı dilde veya teknolojide geri kalmaması için büyük gayret gösteriyor. Elbette bunlar önemlidir. Ancak ebedî hayatı ilgilendiren iman ve ibadet eğitiminde meydana gelen eksiklikleri tamamlamak çok daha büyük bir vazifedir. Yaz Kur'ân kursları, camilerdeki eğitim faaliyetleri, Risale-i Nur medreseleri ve aile içinde yapılacak kısa dersler bu eksiklikleri gidermek için önemli imkânlardır.

Unutmayalım ki çocuklarımızın manevî terbiyesine ayırdığımız her dakika, geleceğe yapılmış en değerli yatırımdır. Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi geçmişte hakkıyla değerlendiremediğimiz nimetlerin şükrünü kaza etmek mümkündür. Yaz tatili de çocuklarımızın dinî eğitiminde ihmal edilmiş yönleri tamamlamak, Kur'ân ve iman hizmetiyle onların kalplerini nurlandırmak için bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır.

Mesleğim tarım olunca güncel meselerden de misalleri tarım üzerinden vermeyi adet haline getirmişim. Şöyle ki: Bir bahçıvanın iki fidanı vardı. Birine her gün su verdi, diğeriyle ise meşgul olamadı. Aylar sonra ihmal ettiği fidanın kuruduğunu görünce üzüldü. Hemen toprağını çapalayarak su vermeye başladı. Bir müddet sonra fidan yeniden canlandı.

Bahçıvan şöyle dedi: "Keşke baştan ihmal etmeseydim. Ama hiç olmazsa kurumasına razı olmayıp yeniden ilgilendim."

Çocuklarımız da böyledir. Geçmişte eksik kalan manevî eğitimleri için üzülmek yetmez; fırsat elde edildiğinde onları Kur'ân ve iman dersleriyle buluşturmak gerekir. İşte yaz tatili, ihmal edilmiş şükrün kazasına vesile olabilecek bereketli bir mevsimdir.

Rabbimiz, bizlere emanet ettiği nesilleri imanla, Kur'ân'la ve güzel ahlâkla yetiştirmeyi nasip eylesin. Âmin. Vesselâm.