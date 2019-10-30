10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 1 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen 2 Kasım Cumartesi: 15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan 17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus 20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük 16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler 4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler AA

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