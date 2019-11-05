3 isim PFDK'ya sevkedildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bazı kulüp başkan ve teknik direktörlerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘spormenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ile Ramazan Köse de disiplin kuruluna sevk edildi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘hakareti’ sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Beşiktaş ise ‘saha olayları’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

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