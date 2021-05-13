6 maçın saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.
Ligde son haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği
20.30 Göztepe-Beşiktaş
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor
AA