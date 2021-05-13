6 maçın saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak. Ligde son haftanın programı şöyle: 15 Mayıs Cumartesi: 18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa 18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir 18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep 18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor 18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor 20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği 20.30 Göztepe-Beşiktaş 20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe 20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor AA

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