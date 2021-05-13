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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

6 maçın saati değişti

13 Mayıs 2021, Perşembe 16:35
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak 6 maçın saatini değiştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir 

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor 

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor 

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği 

20.30 Göztepe-Beşiktaş 

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor

AA

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