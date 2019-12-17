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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

17 Aralık 2019, Salı 19:32
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarındaki çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in de kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat, sarı-siyahlıların ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, konuk ekibin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Kulübünün, Çaykur Rizespor maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un da Gaziantep FK maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

AA

Etiketler: PFDK
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