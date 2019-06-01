Abdullah Avcı 3 yıllığına Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun olağan genel kurulu için Ankara'da olan Orman, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, Abdullah Avcı ile ilgili, "Kontrat süresi 3 sene. Yönetim kurulumuzun görev süresi de 3 sene. Anlaşma zaten bitti, imzaları atacağız. Basına yapacağımız imza töreni bayramdan sonra olur. 10 Haziran gibi imza töreni düzenleriz. Resmi açıklamayı yarın yaparız." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın çok beğendikleri bir teknik adam olduğunu aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Abdullah Avcı, Şenol (Güneş) hoca gelmeden önce de düşündüğümüz, takdir ettiğimiz bir spor adamı. Beşiktaş'a uygun olduğunu düşündüğümüz bir spor adamı. Futbol çok değişiyor. Bunun yanı sıra hocalık da değişiyor. Artık 30-35 yaşlarında çok başarılı hocalar var. Futbol sadece kadroyu yazıp, '4-4-2 veya 4-2-3-1 oynayacağız.' demek değil. Bunu biz de yaparız. Oyuncuları da yazabiliriz. Teknik direktörlük bu değil. Artık motivasyon ağırlıklı değil de sistem ağırlıklı gidiyor. Abdullah Avcı da bu akımın Türkiye'deki en büyük öncüsü. Çok beğendiğimiz bir hocaydı."