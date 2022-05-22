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23 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Adana Demirspor'dan Göztepe'ye 7 gol

22 Mayıs 2022, Pazar 18:00
Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Adana Demirspor-Göztepe maçını ev sahibi takım 7-0 kazandı.

19. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Arda Özçimen'den döndü. Ceza sahası içinde dönen topla buluşan Balotelli'nin bekletmeden kale sahasına paralel ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kendi sahasından savunmanın arkasına atılan topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan Çankaya'nın ters vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0.

33. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Arda Özçimen'in yanından geçen top ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor 3'üncü gole ulaştı. Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

44. dakikada Adana Demirspor 4-0 öne geçti. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yunus Akgün, pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

45. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Santranın ardından Efe Can Saçıkara'nın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0.

Maçın ilk yarısını Adana Demirspor 5-0 önde bitirdi.

Öte yandan, Adana Demirsporlu futbolcular maç öncesi seremoniye ellerinde "Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü'nün 175. Kuruluş Yılı" yazılı pankartla çıktı.

61. dakikada Tijanic'in pası sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Baku'nun vuruşunda top yakın direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

61. dakikada Adana Demirspor 6'ncı gole ulaştı. Vargas'ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola'nın yerden ortasına kale sahası çizgisindeki Balotelli'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 6-0.

70. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yerden ortasında kaleci Arda Özçimen son anda uzanarak kale sahası çizgisi önünde Vargas'tan önce topa hakim oldu.

70. dakikada Adana Demirspor farkı 7'ye çıkardı. Balotelli, çalımlarla girdiği ceza sahası içinde kale sahası sol çaprazına kadar gelip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 7-0.

88. dakikada ceza sahasına giren Baku'nun yerden vuruşunda kaleci Vedat Karakuş yatarak parmaklarının ucuyla müdahale edip, topu kornere attı.

89. dakikada Efe Can Saçıkara'nın kullandığı kornerde, Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşu sonrası top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 7-0 kazandı.

AA

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