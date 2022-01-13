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14 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

13 Ocak 2022, Perşembe 21:00
Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın, yayımladığı mektupta, "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben 'Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.' dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil." ifadeleri yer aldı.

"Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama." ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle sürdü:

"Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır. Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil...Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu...O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmirli şairin dediği gibi 'Ayrılık da sevdaya dahildir..."

Altay'dan Mustafa Denizli'ye veda mesajı

Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasının ardından veda mesajı yayımladı.

Altay Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir ekibi ile Mustafa Denizli arasındaki resmi sözleşmenin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu unvanlarına sahip, takımımızı Süper Lig’e çıkaran, stadımızda ismi yaşayan efsanemiz 'Büyük Mustafa' sayın Mustafa Denizli ile aramızdaki 'resmi' sözleşmenin sona erdiğini üzüntüyle açıklıyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizli'ye, Altay'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun bir 'veda' olmadığının bilinmesini istiyor, aramızdaki güçlü bağın simgesi olarak, 'Büyük Mustafa' ile özdeşleşen 11 numaralı Altay formasını önümüzdeki sezondan itibaren emekliye ayırıyoruz."

AA

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