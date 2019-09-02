Arda Turan yıllık ücretinde indirime gitti

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti." AA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.