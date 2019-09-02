"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Arda Turan yıllık ücretinde indirime gitti

02 Eylül 2019, Pazartesi 11:12
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

AA

Etiketler: Arda Turan, yıllık ücret, indirim
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

    Almanya'da eyalet seçimlerinde aşırı sağcı partilerin oyları arttı

    İşte geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

    İstanbul'da taksi zammı yürürlükte

    Brexit'e karşı çıkanlar ihraçla tehdit ediliyor

    Rusya'ya otomotiv ihracatında hedef 500 milyon dolar

    24 saat ulaşım rağbet gördü

    Afganistan'da iki farklı saldırı

    Eğitim yılı dertlerle başlıyor

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    İsrail’i ayağa kaldıran “Bizim çocuklar”

    Pazarcılık yapan profesörler var

    Filistin'den Netanyahu'nun küstah açıklamalarına cevap

    İdlib’deki saldırılara dur de

    Radamel Falcao İstanbul'da

    Hong Kong'da protestocular yolları kapattı

    ABD'yi alarma geçirdi: Dorian kasırgasının şiddeti 5. seviyeye ulaştı

    Büyüme rakamları açıklanacak

    İmran Han: Terörizmin dini olmaz, İslam'ın da terörle işi olmaz

    ''Palamut açısından son 10 yılın en verimsiz sezonu olabilir''

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Zam”a zam diyememek!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uyuyan kişi de okunandan istifade eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Roller mi değişti?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni yayın dönemi
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak rahmetiyle bize yakındır
    Şükrü BULUT

    Medrese’ye Tekye’ye dokunma!
    Orhan GÜLER

    “Gözümüzü ‘hükûmet kapısı’ndan çekmek zarurettir!”
    Faruk ÇAKIR

    Yemen ölsün mü?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Molla Hamid’in oğlu Hasan Ekinci anlatıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.