Arjantin, Fransa'yı yenerek 3. Dünya Kupası'nı kazandı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Arjantin baskılı başladı. Fransa'ya ön alanda baskı yapan Arjantin, rakibinin yarı sahasından çıkmasına izin vermedi. Kanatları etkili kullanan Arjantin, ilk yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu.

21. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Dembele ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Arjantin 36. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Messi'nin şık ara pasıyla başlayan hızlı atakta, Alvarez, sağ kanattan bindiren Mac Allister'ın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Mac Allister, arka direkteki Di Maria'ya yerden pasını gönderdi. Di Maria'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Tangocular 59. dakika 3. golüne yaklaştı. Fransa savunması arkasına atılan pasa hareketlenen Alvarez, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sert vurdu. Direk dibine yerden gelen topu kaleci Lloris, iki hamlede kontrol etti.

Maç boyu etkisiz kalan Fransa, 71. dakikada Mbappe ile tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mbappe, açısını düzeltip ceza sahasına yaklaştı. Mbappe'nin sert şutunda top üstten auta gitti.

Fransa'ya Arjantin karşısında beraberlik için yalnızca 2 dakika yetti. Fransa, 2 dakikada Mbappe ile bulduğu 2 golle, skora eşitliği getirdi.

79. dakikada Fransa farkı 1'e indirdi. Arjantin ceza sahasına giren Kolo Muani, Otamendi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için Mbappe 80. dakikada topun başına geçti. Mbappe'nin kullandığı atışta kaleci Martinez'in parmaklarına da çarpan top ağlara gitti: 2-1.

81. dakikada Fransa beraberliği yakaladı. Messi'den topu kapan Coman, Mbappe'ye pasını attı. Arjantin ceza sahası önünde Thuram ile verkaça giren Mbappe, ceza sahasına kaçtı. Havadan gelen topa gelişine vuran Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+7. dakikada Arjantin, Messi ile tehlikeli geldi. Fransa ceza sahası önünde topla buluşan Messi, açısını düzeltip çok sert vurdu, kaleci Lloris topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde karşılıklı goller

Uzatma dakikalarının ilk bölümü dengede geçti. 105+1. dakikada Arjantin net bir fırsatı kullanamadı. Savunma arkasına iyi kaçan Lautaro Martinez, ceza sahasında sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris'ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.

116. dakikada Fransa bir penaltı daha kazandı. Mbappe'nin şutunda, Montiel ceza sahasında elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltıyı kullanan Mbappe, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 3-3.

Uzatmanın son bölümü de büyük heyecana sahne oldu Kolo Muani, karşı karşıya pozisyonda şutunu attı, kaleci Martinez ayaklarıyla golü önledi. Ardından Arjantin'de Lautaro Martinez müsait bir kafa vuruşunda meşin yuvarlağı auta yolladı.

Penaltılarda kazanan Arjantin

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 88 bin 966 kişinin izlediği açıklandı.

Arjantin, Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

"Tangocular", 36 yıllık özleme son verdi

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

20 yıl sonra şampiyon Avrupa dışından

Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.

Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

Şampiyon 3. kez penaltılarda belli oldu

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.

Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

Messi, kupa tarihine geçti

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu.

Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Turnuvanın gol kralı Mbappe

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.

Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

Fransa, ikincilikle yetindi

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mağlup oldu.

Turnuvada 4. kez final oynayan "Horozlar", 2006'nın ardından 2022'de de ikincilikle yetindi.

Fransa, 1998 ve 2018'de ise kupayı müzesine götürdü.

Scaloni, tarihteki 3. isim

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.

Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.

Arjantin, armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını taktı

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden "Tangocular" armasına üçüncü Dünya Kupası (1978-1986-2022) yıldızını taktı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

Arjantin'in teknik heyeti ile oyuncularına altın madalyaları takdim edildi.

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük kupasını havaya kaldıran Messi, sevincini tribünleri dolduran binlerce taraftarıyla paylaştı.

Fransa'da teknik ekip ile futbolculara da ikincilik madalyaları verildi. Madalyalarını almaya giden Fransız oyuncular, Arjantinli futbolcuların alkışları eşliğinde podyuma çıktı.

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu Messi

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.

FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.