Arsenal'den savunmaya 30 milyon euroluk takviye

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi Saliba'yı renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Fransız ekibi Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen William Saliba'nın transferi konusunda anlaştı. Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü. AA

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