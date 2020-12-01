Başakşehir'in Avrupa sınavı

TEMSİLCİMİZ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU BEŞİNCİ MAÇINDA ALMAN EKİBİ LEİPZİG İLE İSTANBUL’DA KARŞI KARŞIYA GELECEK.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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