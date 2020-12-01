"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Başakşehir'in Avrupa sınavı

01 Aralık 2020, Salı 20:00
TEMSİLCİMİZ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU BEŞİNCİ MAÇINDA ALMAN EKİBİ LEİPZİG İLE İSTANBUL’DA KARŞI KARŞIYA GELECEK.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart

    Böyle durgunluk görülmedi

    Yemen'deki iç savaşta 233 bin kişi öldü

    Yurt genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 vaka gözlemlendi, 190 kişi vefat etti

    Azerbayca'da Laçın sevinci

    Katar: Filistin meselesindeki sağlam duruşumuz devam ediyor

    Tam kapanmadan sayı düşmez

    'Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz'

    İspanyolca İşaratü’l-İ’caz çıktı

    Otomotiv yükseliyor

    Doğal gaz faturasında % 40 tasarruf nasıl olur?

    ÖSYM duyurdu: Aralık ayındaki sınavlar ertelendi

    Yüzde 60 azaldı

    41 yaşındaki Rus, Müslüman oldu, Nur Bahar adını aldı

    Bakanlık gereğini yapsın

    Ülkeyi 28 Şubatçılarla birlikte yönetiyorlar

    Dağlık Karabağ'da yeni dönem

    Sigarayı bırakmak için en ideal süreç

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet kararlı olmalı
    Genel

    Böyle durgunluk görülmedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona salgınını zulüm de arttırır!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ensarın şefkat kahramanları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehl-i kemâl bir zât: Namık Kemâl
    Cenk ÇALIK

    Akrepteki ibret levhaları
    Cevher İLHAN

    “Salgınla mücadele”de fiyasko
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasette doğru ölçüler
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin yaralarını Kur’ân tedavi eder
    Halil ELİTOK

    Üç ‘S’ ile talebenin özelliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.