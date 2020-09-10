Başakşehir, Nacer Chadli'yi renklerine bağladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'da olan ancak geçen sezonu Belçika temsilcisi Anderlecht'te geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tecrübeli futbolcu için düzenlenen imza töreninde, asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu kaydedildi. Kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giyen Chadli'nin Medipol Başakşehir'de 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı. Açıklamada, "Nacer Chadli'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. AA

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