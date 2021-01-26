Başakşehir Ömer Ali Şahiner'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA

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