Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1'le geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. 4. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu Caulker filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi. 11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın şutunda savunmadan seken top Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic altıpas içinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0 29. dakikada Güven Yalçın'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta çıktı. 40. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şutu Karius kurtardı. 44. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Djalma'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Caner Erkin'e çarpan top filelere gitti: 1-1 45+2. dakikada Dorukhan Toköz'ün savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci yarı 55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ tarafta topla buluşan Quaresma topu ceza yayı önüne sürerek sol ayağıyla sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1 61. dakikada Güven Yalçın'la paslaşarak ceza sahasına giren Ljajic'in şutunda kaleci gole izin vermedi. 82. dakikada Ljajic'in ara pasında Burak Yılmaz'dan önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa penaltı noktası üzerinde Lens gelişine vurdu, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 90+3 dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in sağdan ortaladığı topa altıpas içinde Caulker kafayla vurdu, Karius topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 90+3 dakikada Quaresma soldan ceza sahasına girerek pasını verdi, Kagawa penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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