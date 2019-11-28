Beşiktaş Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi. 30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı. 45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 64. dakikada Rharsalla'nın soldan ortasında Holman meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı. 73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde şık topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Umut Nayir dönerek şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri döndü. 76. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou'nun soldan ortaladığı topu Roco kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1 84. dakikada Caner Erkin soldan ortaladığı topu Güven Yalçın ön direkte topuğuyla kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi. 90. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Umut Nayir kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ljajic 90+2. dakikada topu filelere gönderdi: 2-1 Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.