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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Beşiktaş çıkış yolu arıyor

08 Kasım 2020, Pazar 13:20
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde "eksi" averajda kaldı.

Geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık bölümde hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de aynı durumu yaşadı.

Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 7 maçında fileleri 10 kez havalandıran ve kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan siyah-beyazlı takım, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda "artı"ya geçebildi.

Sergen Yalçın ile de aynı şekilde başladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 2020-2021 sezonun 7 maçlık bölümünde aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve ilk 2 hafta "artı"da kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki maçlarda gerilemeyi durduramadı. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle durumunu dengeye getirmeye çalışan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle tekrar "eksi"ye düştü.

Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021'in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, eksi 2 averajda kaldı.

Zorlu maçlarda "Artı"ya geçmeye çalışacak

Beşiktaş, "eksi"de kalan olumsuz tablosunu önündeki zorlu maçlarda "artı"ya çevirmeye çalışacak.

Gidişatı olumlu hale getirmek için ilk olarak ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gidecek.

14 sezon sonraki kötü savunmayı tekrarladı

Abdullah Avcı yönetiminde 14 sezon sonra en kötü savunma performansından kurtulamayan Beşiktaş, bu sezonun 7 maçlık bölümünde aynı grafiği tekrarladı.

Süper Lig'in 2004-2005 sezonunda 13 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 14 sezonda daha başarılı bir savunma performansı gösterdi. Geçen sezonun 7 maçında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu sezon da rakiplerinin aynı sayıdaki golüne engel olamadı.

Söz konusu 14 sezonda sadece 2012-2013'te 11 gol yiyerek çift haneli rakamlara ulaşan siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda ise 12'şer gol yedi. 

AA

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