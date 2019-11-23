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Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü

23 Kasım 2019, Cumartesi 22:27
Siyah-beyazlılar, Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üstte aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçen Beşiktaş'ın galibiyet serisi dört maça çıkarken, ligde zor günler geçiren İttifak Holding Konyaspor'un ise galibiyet hasreti beş maça çıktı. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü. 

Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado'nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçın ilk yarısındaki en ciddi pozisyon 3. dakikada yaşandı. Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 72. dakikadaki golüyle1-0 öne geçti. Atağa çıkan Konyaspor'da Bajic'in hatalı pas sonrası topla buluşan Caner Erkin, pasını Burak Yılmaz'a verdi. Tecrübeli golcü yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve ağlara gönderdiği topla takımını öne geçirdi. Beşiktaş, 82. dakikada Burak Yılmaz ile ikinci gole çok yaklaştı. Tecrübeli forvetin ceza sahası içinden çektiği sert şut kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topu takip eden N'Koudou'nun şutu savunmadan döndü. 

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş, Konya deplasmanından Burak Yılmaz'ın golüyle üç puanla döndü.

Ligdeki son 6 maçından 5 galibiyet çıkartan Beşiktaş puanını 21'e çıkartırken, İttifak Holding Konyaspor 13 puanda kaldı.

Etiketler: Beşiktaş, Konyaspor
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