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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi başladı

20 Ekim 2019, Pazar 11:37
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3 aday yarışacak

Kongrede, eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekilmişti.

14 bin 950 üye oy kullanabilecek

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Adayların yönetim kurulu listesi 

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

AA

Etiketler: Beşiktaş, başkanlık, seçim
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