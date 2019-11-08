"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne buruk veda

08 Kasım 2019, Cuma
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk oldu.

Maçın 14. dakikasında Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1

37. dakikada ev sahibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+1. dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Fransergio'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Galeno'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Fransergio'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Braga üçüncü gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Wilson Eduardo'nun ceza sahası önünden sol ayağıyla bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, güçlükle meşin yuvarlağa müdahale etti ve golü önledi.

68. dakikada Wilson Eduardo'nun sağ kanattan ortasında Rui Fonte'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Karius, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda yerden sert vuruşunda kaleci Eduardo, sol köşeye giden topu yatarak çeldi. Ardından Braga savunması, topu taca attı. Pozisyonun devamında Boyd'un ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

81. dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Galeno'nun ceza sahasına ortasında kale önünde boş pozisyonda Wilson Eduardo, kaleci Karius'tan önce topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

90+2. dakikada Wilson Eduardo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Braga, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan Braga, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan ve henüz puanı bulunmayan Beşiktaş ise son sırada kaldı.

Recep Uçar: Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, içinde farklı hikayeler barından bir maçın geride kaldığını aktardı.

Braga'yı iyi analiz ettiklerini belirten Recep Uçar, "Maç, düşündüğümüz gibi dengeli başladı. 14'üncü dakikada kornerden yediğimiz gole kadar fazla pozisyon vermedik. Geri düştükten sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. Savunma arkasına yapılan koşularla ilgili ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen ikinci golü kalemizde gördük. Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Beraber savunma yapmaya çalıştık. 30-35 dakika fazla pozisyon vermedik. Güven ve Boyd ile pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yiyince maç bitmişti. Avrupa Ligi'nde iddiamız kalmadı. Belki maçı kaybettik ama altyapından Kartal ve Erdem gibi oyuncular bizim adımıza kazanım oldu."

AA

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Göstericilerin taleplerini yerine getirin'

    Ulu Cami'nin silüetini bozan yapılara ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

    10 ayda 180 milyon yolcu taşındı

    8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu defnedildi

    Bakan Seçuk Aksaray'da yaşanan tepki çeken hadiseyi değerlendirdi

    52 milyon Afrikalı açlık kriziyle karşı karşıya

    Türk ve Rus askerlerince 3. ortak kara devriyesi de tamamlandı

    Her 15 dakikada bir telefona bakıyorsanız dikkat!

    "2022 benim için final olacak"

    Gazetemizdeki Mevlid programına davetlisiniz

    Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne buruk veda

    Başakşehir'den çok önemli 3 puan

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Gümüşhane Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

    EYT’liler 2020 planında da yok

    Saray farklı sesleri susturma yeri mi?

    Netanyahu’dan daha insafsız

    Macaristan güvenli bölgenin inşasında yer alacak

    Davutoğlu: Parti çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Darbe mağdurlarının dramı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin yönü
    Süleyman KÖSMENE

    Başımıza hoş geldin Ya Resulallah! (asm)
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (5)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Genel

    Cezaevleri ıslah etmiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    İyileri tebrik ve teşvik
    Cevher İLHAN

    Mutabakatlara aykırı olarak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.