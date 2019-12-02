Bu sistemde Fenerbahçe’yi şampiyon yaptırmazlar

Eski Hakem ve Yorumcu Ahmet Çakar, “Birileri çok net bir şekilde Fenerbahçe’yi ezmek, Fenerbahçe’nin hakkını yemek için çok yoğun bir gayret içinde bulunuyor” dedi.

Süper Lig’de İzmir’de oynanan 2-2’lik Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlar tartışılmaya devam ediyor. Beyaz TV yorumcusu eski hakemlerden Ahmet Çakar, “Bu sezon futbol dışı unsurlarla kimin şampiyon olmayacağını biliyorum. Birileri çok net bir şekilde Fenerbahçe’yi ezmek, Fenerbahçe’nin hakkını yemek için çok yoğun bir gayret içinde. Fenerbahçe gibi Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşuna operasyon çekiliyor. Operasyon Allah’ın yardımıyla iş üzerinde yakalandı” dedi. Çakar, geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu’nun penaltı atışını kurtaran Malatyaspor kalecisi Farhol’un atış sırasında 1,5 metre ileride olmasına rağmen hakem Mete Kalkavan’ın atışı tekrarlatmadığını, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun hakemi uyarmadığını belirterek, “Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltı atışını kullanan Alparslan’ın atışını kaleci Altay öne çıkarak kurtardı. Hakem Abdulkadir Bitigen maçı devam ettirdi. Aradan 12-13 saniye geçti Fenerbahçe karşı atakta golü buldu. Bu defa VAR devreye girdi. VAR hakemi Fırat Aydınus penaltı atışının tekrarını istedi. Halbuki Fenerbahçe golü atıp, 2-1 öne geçti. Penaltının tekrarlanması ile 2-1 geriye düştü. VAR hakemi 3 saniyede karar verebilir. Aradan 13 saniye geçmiş. Fenerbahçe yöneticilerinin tepkileri bu yüzden. Geçen hafta Malatya’da VAR devreye girmedi, bu maçta neden bizim aleyhimize karar verip tekrarlattı. Bana göre bu sistemde bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yaptırmazlar” şeklinde iddiada bulundu. *** F.Bahçe kupada İstanbul önünde Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş’la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak. Kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak Fenerbahçe’de, kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.

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