Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 7-1 yendi

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Baku'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Ancak topa tekrar sahip olan Baku'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

11. dakikada Bolasie'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Cisse'nin şutunda kaleci Piric'ten dönen meşin yuvarlağı bir kez daha kaleye göndermek isteyen Cisse'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Çaykur Rizespoe eşitliği sağladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada Kahraman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem, Yusuf Sarı'nın orta yaptığı pozisyonda topun dışarı çıktığını bildirdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında hakem Volkan Bayarslan golü geçerli saydı: 1-1.

19. dakikada Çaykur Rizespor üstünlük kurdu. Yusuf Sarı'nın topla kaleye yöneldiği pozisyonda Atakan'ın müdahale ettiği topla buluşan Cisse, Kahraman'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

22. dakikada Moubandje'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu son anda kornere uzaklaştırdı.

34. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Çaykur Rizespor, 3-1 önde bitirdi.

53. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası dışındaki Cisse'nin kafayla indirdiği topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

68. dakikada Çaykur Rizespor 5. golü buldu. Fernandes'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 5-1.

78. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1.

88. dakikada Kahraman'dan seken topla sağ çapraz pozisyonda topa sahip olan Mende'in, yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 7-1.

Çaykur Rizespor'un ligde kalma olasılığı

Bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Çaykur Rizespor çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü. Karadeniz temsilcisinin ligde kalabilmesi için son haftadaki Gaziantep FK müsabakasını 2 farklı olmak üzere kalan tüm maçlarını kazanması, Gaziantep FK'nin tüm müsabakalarını kaybetmesi, Altay'ın da en az 1 müsabakada puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Çaykur Rizespor geçen haftaki 6-0 Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Göztepe karşısında 6 farklı galibiyete imza attı.

Karadeniz ekibinde oyuna sonradan dahil olan ve takımının son golüne imza atan Joel Julius İlmari Pohjanpalo, bu sezon 15. golünü atarak gol krallığında ilk sırada yer alan Atakaş Hataysporlu Aoyub El Kaabi ve Kasımpalı Umut Dilan Bozok'u yakaladı.

Göztepe'de futbolculara tepki

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Göztepe'de taraftarlar maçın başından itibaren Halil Akbunar ve Yalçın Kayan'a top geldiğinde tepki gösterdi. Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Göztepe'nin bu sezon 3. teknik direktörü olarak görev yapan Stjepan Tomas'la yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başında Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yer aldı.