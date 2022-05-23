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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Cenk Tosun, Everton'dan ayrıldı

23 Mayıs 2022, Pazartesi 23:00
Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.

AA

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