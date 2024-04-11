Devler berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid ile Manchester City 3-3, Arsenal ile Bayern Münih ise 2-2 berabere kaldı.

İspanyol ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City takımını Santiago Bernabeu'da konuk etti. Maça hızlı başlayan Manchester City, henüz 2. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti. Reben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği bulan Real Madrid, 14. dakikada Rodrygo ile 2-1 üstünlük yakaladı. Manchester ekibi, 66. dakikada Phil Foden ile skoru 2-2 yaparken, 71. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol daha buldu. Real Madrid'in 79. dakikada Federico Valverde ile kaydettiği gol maçın sonucunu 3-3 olarak belirledi. Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı. Öte yandan, Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu. Londra'da da kazanan çıkmadı Günün diğer maçında İngiltere temsilcisi Arsenal, Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırladı. Emirates Stadı'ndaki mücadelede gol perdesini 12. dakikada ev sahibi ekipten Bukayo Saka açtı. Bayern Münih, 18. dakikada Serge Gnabry ile skoru 1-1'e getirirken, 32. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla 2-1 öne geçti. Arsenal, 76. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Her iki maçın rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak. AA

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