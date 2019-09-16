Devler Ligi heyecanı başlıyor

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) 19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) 22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) 22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika) 22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya) 22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya) 22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) 22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) 18 Eylül Çarşamba: 19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray 19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere) 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya) 22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere) 22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Grupta ilk iki sıra tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gruplar Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle: A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Maç tarihleri Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: Grup 1. maçları: 17-18 Eylül Grup 2. maçları: 1-2 Ekim Grup 3. maçları: 22-23 Ekim Grup 4. maçları: 5-6 Kasım Grup 5. maçları: 26-27 Kasım Grup 6. maçları: 10-11 Aralık Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020 Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020 Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020 Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020 Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020 Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020 Final maçı: 30 Mayıs 2020 AA

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