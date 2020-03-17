Erteleme maçında 3 puan Göztepe'nin

Süper Lig'de 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı. 38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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