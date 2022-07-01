Eski futbolcuların kumar reklamlarında oynaması yasaklandı

Hollanda’da eski futbolcular ile diğer tanınmış kişilerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.

Aralarında Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart’ın da bulunduğu eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, bir süredir bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarında yer alıyordu. Genç yetişkinler ile savunmasız kişileri kumar bağımlılığından korumak amacıyla hazırlanan düzenleme, Perşembe günü yürürlüğe girdi. Hükümet, kumar reklamlarını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Haber Merkezi

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