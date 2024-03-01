Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'ndan eledi

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya rotasyon yaparak çıkan sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Marcao'nun kaydettiği golle 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirse de uzun süre skor tabelası değişmedi. Ryan Mendes ile 84. dakikada bir gol daha bulan konuk takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda ederken Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.

Kupa hasreti 5 sezona çıktı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma hasreti 5 sezona yükseldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, sonraki 4 sezonda çeyrek finalden öteye gidemedi.

Galatasaray, bu sezon da turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Sahasında 14 maç sonra yenildi

Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.

Zaha ıslıklandı

Sarı-kırmızılı taraftarlar Wifried Zaha'yı ıslıkladı.

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Fildişi Sahilli yıldız, 81 dakikada sahada kaldı. Yerini Davinson Sanchez'e bırakan Zaha, oyundan çıkarken taraftar ıslıkla protesto edildi.

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 10 kez gol sevinci yaşadı.

Taraftarlardan takıma destek

Galatasaray taraftarı, Türkiye Kupası'na veda eden takımlarına moral verdi.

Maçın sona ermesinin ardından takımı tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla oyuncularına destek oldu.

Taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisi öncesi takımla olan güvenini tezahüratlarla gösterdi.

Karagümrük'ün rakibi Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen kırmızı-siyahlılar, finale çıkabilmek için bordo-mavili ekiple karşılaşacak. Yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk yarı

6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

9. dakikada Köhn'ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete'de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

44. dakikada Berkan Kutlu'nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.

84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Galatasaraylı oyuncular, golü erken atmak isterken acele etti ve hata yaptı

Şota Arveladze, RAMS Park'ta müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu belirten Şota, "Kaleye çok yakın olmak istemedik. Galatasaray'da hücum yönü iyi oyuncular var. Çok orta açıyorlar, bekleri aktif ve kanatları içeriye giriyor. Bu tarz takımlar, savunma oyuncularını çok zorluyor. Golümüz de erken geldi. Galatasaraylı oyuncular, golü erken atmak isterken acele etti ve hata yaptı. İkinci gol de güzel zamanda geldi. Sonrasında işim kolaylaştı çünkü 5'li savunmaya döndük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki hedeflerinden bahseden Şota, "Galatasaray'ı mağlup ettim. Şimdi Trabzonspor'u yenicem, sonra finalde kim gelirse onu yenicem. Sistem de öyle zaten. Bütün şampiyonları yenicem." diye konuştu.

Bu tarz maçlarda oyuncuları motive etmeye gerek olmadığını belirten Şota, "Oyuncular, kendilerini hocasız motive ediyor. Seyircisiz maçlarda oyuncuyu motive olmak zor oluyor. Bu atmosferde oyuncuyu motive etmek daha kolay." şeklinde görüş belirtti.

"Emre Mor'u okumak zor"

Şota, Emre Mor'un milli takıma alınma ihtimali ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyük turnuvalardan önce en az 3-4 hafta hazırlık olmalı. Emre Mor ise milli takımın teknik ekibi tarafından beğeniliyorsa alınır. Fiziksel olarak iyi olmayan bir Emre Mor'u almayabilirsin ama bence oyuncunun beğenilmeme şansı yok. Emre Mor'u okumak zor. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Aynı Messi gibi. Milli takım hocaları ne düşünüyor bilmiyorum ama beğenilmeme şansı yok."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Daha iyisini yapmamız gerekiyordu ama rakip bizden daha iyisini yaptı

Buruk, Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e RAMS Park'ta 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Fatih Karagümrük maçına kadar iç sahada sadece Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Kazanarak çıkmaya alışmıştım ama bugün kaybeden takımın hocası olarak buradayım. Maç kaybettikten sonra konuşmak ve anlatmak zor." diye konuştu.

Sıkışık bir fikstürden geçtiklerini aktaran Buruk, "Altı günde 3 maçımız var. Daha dinlenmiş 4-5 oyuncuyu sahaya sürmek istedik. Ufak tefek sakatlığı nedeniyle kadroya almadığımız oyuncular da vardı. Maça iyi başlamadık. Rakibimiz de çok kaliteli işler yaptı. Galatasaray olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Belli bölümlerde geçiş şansı da çıktı ama bir türlü golü bulamadık. Yediğimiz ikinci gol maçın bitmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, takımının performansından memnun olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyundan ve performanstan memnun değiliz. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu ama rakip bizden daha iyisini yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de yoğun fikstür içinde üç gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Şu andan itibaren bu maçı unutup Beşiktaş derbisine hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımla da bunu konuştum. Üzgünüz ve daha iyisini yapabilirdik. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet yaşadık ama üç gün sonra kritik bir maç var. Hem dinlenmemiz hem de kafa olarak yenilenmemiz lazım. Ligdeki başarımızı devam ettirmeliyiz. Bizim için ligdeki şampiyonluk çok önemli ve değerli. Bugünden itibaren kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız."

"Ana hedef Süper Lig şampiyonluğu"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, bir haftada hem UEFA Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Mağlubiyetlerin takımı psikolojik anlamda olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Buruk, "Çok çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Arada çok kısa bir süre var. Hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor." dedi.

Sahaya daha az süre alan oyuncular sürdüğüne değinen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç öncesi düşüncemiz yorgun oyuncularımızı da dinlendirmekti. Ancak bu mümkün olmadı. Ofansif anlamda hamleler yapmamız gerekti. Bir yorgunluk var ama çok önemli bir derbiye çıkacağız. Aradaki üç günde yorgunluğu atlatmamız lazım. Oyuncularımızı dinlendireceğiz, kafalarını toparlayacağız ve Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Hem Avrupa'dan hem Türkiye Kupası'ndan elenmek bizim için üzücü ama ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bunun için avantajlı ve formdayız. Ligde iyi gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Deplasmanda çok zor bir maça çıkacak. Buradan kazanarak dönebilecek bir kadroya sahibiz. Bu tür maçları oynamış birçok futbolcumuz var. Daha iyisini yapacak gücümüz var ve bunu başaracağız."

Beşiktaş derbisiyle 9 günde 4. maça çıkacaklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bizi en çok zorlayacak yer burasıydı. Bazı mevkilerde sakatlıklardan dolayı elimiz bağlandı. Bir maçımız daha var. Ondan sonra tek maçlık haftalara dönüyoruz. Biraz da geçen sezona benzer bir yola giriyoruz. Artık haftada tek maç yapacağız. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elendiğimize ne kadar üzülsek de artık Süper Lig'e odaklanacağız. Şu anda hedefimiz Süper Lig. İstediğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Hem benim hem de oyuncularım için son 1 haftada yaptığımız 2 maç ders oldu." şeklinde görüş belirtti.

"(Aurier) Beşiktaş maçına yetiştirebiliriz"

Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen yeni transfer Serge Aurier'yi Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Henüz takımla antrenmana çıkmayan Fildişi Sahilli sağ bekin durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Aurier'nin bugün veya cumartesi günü takımla antrenman yapabilecek seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Belki Beşiktaş maçına yetiştirebiliriz." dedi.

Kritik mevkilerde sakatlıklar yaşandığını aktaran Okan Buruk, "Maç yoğunluğu haftalık çalışmayı, dinlenip yeni bir maça hazırlanmaya engel. Ancak bütün dünya bu şekilde oynuyor. Bizim en büyük sıkıntımız önemli mevkilerdeki sakatlıklar. Bizim için sağ bek çok önemliydi. Orada Barış Alper ve Kaan'ı oynattık. Kaan da ağrılarla oynuyor. Sağlıklı hali olmadığı için zorlanıyor. Barış birçok mevkide üst üste oynadı. Artık zaman zaman yorulduğunu görüyoruz. Bazı mevkilerde eksikliğimiz var. Bundan sonra Hakim Ziyech ve Serge Aurier döndüğünde tamamlanacağız. Kadrodaki rekabetin de artacağını düşünüyorum. Oyuna sonradan giren veya ilk 11'de başlayan futbolcuların verilen şansları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kulübeden gelen oyuncular bizim için önemli. Onları da yüzde 100 bu işin içine katmamız gerek. Son 3 ay bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.