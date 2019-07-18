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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fatih Terim'in cezası onandı

18 Temmuz 2019, Perşembe 20:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maç men cezasını onadı.

Kuruldan yapılan ve TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Terim'in durumunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Etiketler: Fatih Terim, ceza
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