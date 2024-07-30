Fenerbahçe, 3. eleme turuna yükselerek Lille ile eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

İlk yarı

Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Saipi'nin sağından filelerle buluştu: 1-1.

72. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top, arka direkteki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Saipi, topu kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Tadic, arka direkte topu kafayla indirdi. Kale alanındaki Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanşta elde ettiği bu skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakaladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Lugano, üst üste yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada kenara gelirken, Fenerbahçe ilk pozisyonunu 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile yakalayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe, ön bölgede daha fazla görüldü. Üst üste duran top fırsatları yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın etkili ortasında Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.

Atak oyununu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada yine bir duran top pozisyonunda Çağlar Söyüncü ile direğe takıldı. Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fred sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 26. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kalan tecrübeli oyuncunun ilk tedavisi saha içinde yapıldı.

Ardından oyuna dönen Fred, kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Dzeko atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezona gol yollarında etkili başladı.

Lugano ile deplasmanda oynanan ve 4-3 kazanılan müsabakada hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da takımına beraberliği getiren gole imza attı.

Dzeko, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı.

Devrede Krunic yerine Mert Hakan hamlesi

Jose Mourinho, ikinci yarıya Rade Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı.

İlk yarıda etkili bir performans sergileyemeyen ve tepki çeken Krunic, devre arasında oyundan alındı.

Portekizli teknik adam, Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

Lille ile eşleşti

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda tek değişiklik yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

Saint-Maximin ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Ferdi sol açıkta

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.

Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

Krunic eleştirilere rağmen 11'de

Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.

Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.

Mourinho, Kadıköy'deki ilk maçında alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe ile İsviçre'nin Lugano takımları arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

"Dün toplantıda bu bir hayatta kalma maçı demiştim. Bugün istediğimizi elde etmeyi başardık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jose Mourinho, taraftarların çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Krunic'e verilen tepkileri tüm takım olarak hissettiklerini dile getiren Portekizli teknik adam, "İlk yarıda takımın çok iyi gitmediği dönem vardı, o tarz zamanlarda taraftarın ateşli olmasını beklemezsiniz ama taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ettiler. Bir oyuncuya reaksiyon gösterildiğinde hepimize yapılmış hissediyoruz. Taraftara saygı duyuyorum, bu futbolun bir parçası ama onlardan isteğim herkesi desteklemeleri." diye konuştu.

İlk şutta golü yediklerini dile getiren Mourinho, "Golü yiyince bizim için işler zora girdi. Fred'i de çıkarmak zorunda kalmam bir oyuncu hakkımı kullanmama neden oldu. Uzatmalara gitme ihtimali olan bir maçta bunu kullanmak istemezsiniz. 2. yarı takımımız güçlüydü. 1-1'den sonra rakip reaksiyon gösteremedi. Yedekten gelen oyuncuların performansı iyiydi. Hepsi bize katkı verdi. Dün toplantıda bu bir hayatta kalma maçı demiştim. Bugün istediğimizi elde etmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmaktan çok turu atlamayı önemli bulduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Kazandık ama benim sayemde değil, oyuncular ve taraftarlar sayesinde. İyi bir takıma karşı kazandık, bize zorluk yaşattılar. Onlara Avrupa Ligi'nde iyi dileklerimi sunuyorum. Futbol roket bilimi değil oyuncuların hepsi birbirinden farklı. Youssef En-Nesyri takımla antrenman yapmadı. Maxi ve Oğuz oynamadı. İsmail ve İrfan Can sonradan girdiler, adım adım bu şekilde ilerliyoruz. Süre vermek zor ama haftalar geçtikçe üzerine koyarak devam edecektir takım. Bugün ilk sakatlığımızı yaşadık. Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum."

Lille takımını henüz analiz etmediğini vurgulayan Mourinho, "Geçen seneden Lille'i izledim ama çalışmadım. Yarından itibaren onları çalışacağız. Türk takımlarının Avrupa'daki güçlü takımlara karşı zorluk yaşamasını anlıyorum. Bir Fransız ya da İngiliz takımına karşı oynadığınızda bunların zor geçmesi normal. Türk takımlarının kura şansının olması lazım. Ancak Lille için de iyi bir kura olmadı çünkü Fenerbahçe'de onlar için kolay olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Livakovic'in bugün galibiyette önemli rol oynadığını belirten Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Onu kurtarmasa maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti. Galibiyette önemli bir rol üstlendi. Takım ilk yarıda iyi oyun sergileyemedi. Devre arasında aslında sadece 1 oyuncu değiştirmedik, mantalite değiştirdik. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi performans sergiledik. Ben Krunic'in performansını bireysel değerlendirmem, ilk yarıda takım olarak iyi değildik. Lugano da iyiydi, bu tarz durumlarda rakibin de hakkını vermeniz gerekir."

"Fenerbahçe bizden kaliteli bir takımdı. Ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takımım var"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

Kazanmaya geldiklerini dile getiren İsviçreli teknik adam, "Biz maça iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho'nun bizi tebrik etmesinin bize faydası yok. Fenerbahçe bizden kaliteli bir takımdı. Ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takımım var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya çok baskılı başladığını dile getiren Croci-Torti, "İkinci yarıda bizi zorladılar. Dzeko, Inter'de ve Manchester City'de oynamış çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçta da gollerini attı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendi adıma üzgünüm çünkü buradan daha fazla bir şeyler çıkarabilirdik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik ama takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'yi 2 maçta da zorladığımızı düşünüyorum ama üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu anlatan Croci-Torti, "Takımla gurur duyuyorum. 2 maçta da Fenerbahçe'yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef 2 maçta da yenildik ama zorladığımız için gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak ve ondan güzel sözler duymak benim için gurur verici." şeklinde görüş belirtti.

İsviçreli çalıştırıcı, geçen sezon Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın hatırlatılması üzerine "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Beşiktaş geçen sene zorluk çekiyordu. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için bir avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisi önünde daha kaliteli bir takımdı." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'yi daha iyi beklediklerini de anlatan Croci-Torti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 1. dakikadan itibaren oyunu ele aldık. Fenerbahçe çok geri çekildi, ona biz de şaşırdık. Biz ilk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynadık ama Fenerbahçe'yi daha güçlü olarak görüyoruz çünkü tüm oyuncuları fit değil. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni dönen oyuncular oldu, yeni transferleri hazır değildi. Bazı oyuncular fit olunca Fenerbahçe çok daha iyi bir takım olacak."