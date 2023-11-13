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13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

13 Kasım 2023, Pazartesi 18:00
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk 19 maçı kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, son 3 maçında ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçını kazanarak sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından ivme kaybetti.

Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilip, 12. haftasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e de deplasmanda 2-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru eşleşmesiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 19 maçını kayıpsız geçti. Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertliler, Avrupa'da da üst üste 9 mücadelede rakiplerine şans tanımadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'a 3-2 kaybederek bu sezonki ilk kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu maçın ardından çıktığı 2 mücadelede ise galip gelemeyerek 3 maçlık kazanamama serisine imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, bu sezon gol atamadığı ilk resmi maçını oynadı.

Ludogorets karşılaşmasının ardından Süper Lig'de Adana deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak ligde de ilk kez gol atamadığı bir 90 dakika çıkardı.

Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor karşılaşmalarında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, 19 maçlık galibiyet serisinin ardından ivme kaybetti.

İsmail Kartal döneminde ikinci kez üst üste 3 maç kazanamadı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevinde bulunduğu 3 dönemde daha önce yalnızca bir kez 3 maçlık kazanamama serisi yaşamıştı.

Kartal, 2021-2022 sezonunun 21. haftasında Vitor Pereira'nın ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçerken, Süper Lig'in 23. hafta müsabakasında Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, ardından iç sahada Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Ligde oynadığı 2 mücadelenin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kartal yönetiminde ilk kez üst üste 3 maç kazanamadı.

3 maçlık serinin ardından ligde yenilmedi

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında İsmail Kartal yönetiminde yaşadığı 3 maçlık kazanamama serisinin ardından ligde yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertli takım, bu periyotta çıktığı 14 lig maçında 11 galibiyete imza atarken, iç sahada Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'le, deplasmanda ise Beşiktaş'la berabere kaldı.

Fenerbahçe bu süreçte evinde Hatayspor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gaziantep FK'yi mağlup ederken, deplasmanda da Giresunspor, Kasımaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'dan 3 puan aldı.

İsmail Kartal idaresindeki sarı-lacivertli takım, bu süreçteki 14 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

AA

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