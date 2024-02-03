Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçeyi misafir etti.

İlk yarı

7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktör Kartal: Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından bu yana Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Oyuna ilk bölümünde golün haricinde 2-3 net pozisyon bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini belirten Kartal, ikinci yarıda önde girmenin avantajını kullandıklarını kaydetti.

Sergen Yalçın'ın çift santrfor hamlesine karşı 3 stopere döndüklerine dikkati çeken Kartal, Bonucci'nin uzun pasıyla gelen golle maçı bitirdiklerini vurguladı.

Oyuncularını tebrik eden Kartal, "Oyuncularla konuştum. Sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmandan, Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Bir gazetecinin, "Lig'de haftalar ilerledikçe psikolojik anlamda takım etkileniyor mu? Bir de Galatasaray'dan bir gün önce ya da sonra oynamak avantaj oluşturuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bir gün önce oynamak ya da sonra mı oynamak konusu tartışılır. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var, dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Futbolcularla konuşup genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakip de biz de maçları kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır." cevabını verdi.

Bir gazetecinin, Başkan Ali Koç'un tekrar aday olmayacağı açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü'nün performansını da değerlendiren Kartal, "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Onun kalitesinden, beceresinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip çift santrfora dönünce Bonucci oyuna girdi ve Çağlar rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Yalçın: Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık

Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta bekledikleri gibi bir oyunun sergilendiğini söyledi.

Çok dengeli bir oyun olduğunu ifade eden Yalçın, rakibin Szymanski ve Ferdi gibi oyunculara karşı önlem aldıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.

Karşılaşma başında buldukları pozisyonlar olduğunu anlatan Yalçın, "İlk yarıda gol bulabilirdik. Oyuna rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Ünder'in bireysel becerisinin rakibe avantaj getirdiğini aktaran Yalçın, "İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık. Skoru eşitleyebilirdik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyuncularımın performansından, oyundan, isteklerinden memnunum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.