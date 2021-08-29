Fenerbahçe, İzmir'den de 3 puanla döndü

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 yendi.

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti. 43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı. 51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1 55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2 90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Notlar Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Enner Valencia gollerini sürdürdü Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti. Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı. Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu. Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi. Mustafa Denizli 8. maçında kaybetti Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Altay, ilk yenilgisini yaşadı. Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'ta TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekiple 7 maçını kazandıktan sonra ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı. Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı rakip olduğu Süper Lig'deki 19. maçta 11. kez mağlup oldu. Denizli'nin, daha önce çalıştırdığı Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyordu. Altay'da oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişikliği sırasında önce Khaly Thiam'ın forma numarası tabela ile gösterildi. Bu oyuncunun dışarı çıkmasının ardından çıkan futbolcunun Anre Poko olması gerektiği uyarısının ardından Poko'nun yerine Marco Paixao oyuna dahil oldu. AA

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