Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1

19. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, son çizgiden topu içeriye çevirdi. En-Nesyri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasında En-Nesyri topu göğsüyle Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta kaleci Butland, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Sağdan Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku'nun bu noktadan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

42. dakikada Rangers skoru yeniden lehine çevirdi. Cerny, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Dessers'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden kale alanına yönelen Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin arka direkte yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2

İkinci yarı

66. dakikada Saint-Maximin'in sol çaprazdan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada Tadic'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Djiku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

81. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3

90+1. dakikada Dzeko'nun pasında Talisca'nın yayın solundan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Butland topu kornere çeldi.

Rangers, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Rövanş, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak

Çağlar sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kendisini yere bırakan Çağlar, saha içinde tedavi edildi.

Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Rangers'ın 2 golü VAR'a takıldı

Rangers'ın skoru 3-1'e getiren 2 golü VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi.

Maçın 51. ve 58. dakikalarında konuk ekip, Dessers ile topu 2 kez filelere gönderdi.

Mücadelenin hakemi 2 golde de orta noktayı gösterirken, VAR tarafından incelenen pozisyonlar ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.

Rangers'a ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibiyle 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezon İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz beraberlikle tamamlanmış, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Fenerbahçe, 3. kez karşılaştığı İskoç ekibine, ilk kez mağlup oldu.

Jose Mourinho: Sahanın her yerinde kötüydük

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gösterdikleri performansa oranla iyi bir sonuç aldıklarını belirtti.

Saha içindeki dinamiklerinin kötü olduğunun altını çizen 62 yaşındaki teknik adam, "Sahanın her yerinde kötüydük, sadece savunmada kötüydük demek adil olmaz. Bu söylemime güleceksiniz ama aslında bu performansa göre bu iyi bir sonuç. Daha da kötü olabilirdi. Bir penaltımız vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmak doğru değil. Saha içinde dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik, hızlı top çeviremedik." diye konuştu.

Fred'in yokluğunun kendilerini çok etkilediğini aktaran Mourinho, şöyle devam etti:

"Fred hem kendisi iyi oynuyordu hem de o varken takım harika oynuyordu. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Onlar kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Bugün almış olduğumuz cezayı hak ettik. Bence tur bitmedi. Daha oynanacak 90 ya da 120 dakika daha var. Maça 3'lüyle başladık. Yusuf henüz 18 yaşında ve çok fazla üst üste maç oynadı. Kendisini son maç dinlendirmiştik. Çağlar sakatlanınca Djiku'yu soktuk. Carlos zaten sakat, geride kimle oynayabiliriz. Skor geriye düşünce sistem değiştirdik ve 4'lüye döndük."

Önlerinde 90 dakika daha olduğunu hatırlatan Mourinho, "90 dakika daha olması bizim için tek pozitif şey ama bu maçtan herhangi bir kritik sonuç çıkaramıyorum. Pozitif hiçbir şey göremiyorum, her şey yanlıştı. Yakaladığımız iyi pozisyonlarda da kaleci harika kurtarışlar yaptı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tek olumlu yanı telafi etmek için bir maçımız daha olması." ifadelerini kullandı.

Rakibin oyununa şaşırmadığını ve onlara çok saygı duyduğunu hatırlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir önceki hocaları oyun felsefesine odaklanıyordu. Ferguson'un pragmatik olacağını düşünüyordum ve öyle oldu. Yapabildikleri kadar iyi savunma yaptılar. Savunmada kötüyken ise kalecileri harika kurtarışlar yaptı. Kontra ataklarda etkililerdi. İkili mücadeleleri kazandılar. Verilmeyen goller kaç santimdi bilmiyorum VAR'dan dönen 2 golleri var. Benim için sürpriz olmadı. Kalecileri normalde 6 saniye olması gereken kurala rağmen 30 saniye topu tuttu. Mücadeleci performans sergilediler ve hak ettiler. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi."

Rangers Teknik Direktörü Ferguson: Oyuncularım sahada istediğim her şeyi yaptı

Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının sahada istediği her şeyi yaptığını belirtti.

Konsantrasyonlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ferguson, "Oyuncularım sahada istediğim her şeyi yaptı. Hiçbir zaman konsantrasyonlarını kaybetmediler. Bunun ikinci maçı da var. Fenerbahçe hakkında fikirlerim değişmedi, çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Birkaç gün dinleneceğiz. Bugün çok zorlu bir maç geçirdik. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağım, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun planlarına sadık kaldıklarının altını çizen genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Goller iptal olunca üzülmek normal ama biz buna rağmen oyun planımıza sadık kaldık. Bugün hücumda çok seriydik ama bunu savunmadaki iyi oyunumuza borçluyuz. Bugün Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Şikayet edecek hiçbir durum yok. 3 gol attığımız için çok mutluyum. İlk Avrupa maçımın Fenerbahçe maçı olması benim için önemliydi. Pazar günü teknik ekibimle konuştum ve bu maçtan ümitli olduğumu söylemiştim. Oyuncularıma her zaman hakkını teslim etmem lazım, sistem değişmek kolay bir şey değildir. İstediğim oyun daha önce hiç oynamadıkları bir oyundu ve buna hızlı adapte oldular. Her zaman konsantre olmayı başardılar ve her zaman beklediğim performansı sahada verdiler. Haftaya da bunu yapmalıyız."

Rıdvan Yılmaz'ın kendi pozisyonu dışında oynadığını ve bundan şikayet etmediğini aktaran Ferguson, oyuncunun transfer durumunun olmadığını ve onu daha fazla oynatmayı düşündüğünü ifade etti.

Turun henüz bitmediğini kaydeden Ferguson, "Tur kesinlikle bitmedi, bugün harika sonuç aldık ama bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Mourinho'ya her zaman saygı duyuyorum. O gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri. Çok kaliteli oyunculara sahipler, o yüzden tur bitti diyemeyiz. Eğer bunu söylersem aptallık etmiş olurum. Biraz dinlendikten sonra tüm odağımızı turun ikinci maçına vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ferguson, takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının da trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bundan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını sözlerine ekledi.