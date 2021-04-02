Futbol heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Yarın: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe 16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük 16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray 4 Nisan Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor 16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 5 Nisan Pazartesi: 19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor TFF 1. Lig Yarın: 13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor 16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor 16.00 Ankaraspor-Akhisarspor 19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü 4 Nisan Pazar: 13.30 Altınordu-Eskişehirspor 13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor 16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor 5 Nisan Pazartesi: 19.00 Bursaspor-Altay AA

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