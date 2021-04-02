Futbol heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü
4 Nisan Pazar:
13.30 Altınordu-Eskişehirspor
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay
AA