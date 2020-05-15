Futbolun sahipleri neden konuşmuyor

YORUMCU RIDVAN DİLMEN, KULÜP YÖNETİCİLERİNİ HEDEF ALARAK, “PERDE ARKASINDA HERKES HERŞEYİ SÖYLÜYOR. AMA ÇIKIP DA MEDYADA ‘OYNAMAK İSTİYORUZ ’ YA DA ‘OYNAMIYORUZ’ DEMİYORLAR” DİYE TEPKİ GÖSTERDİ.

Beşiktaş Kulübü’nde başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 9 kişinin daha corona virüsü testlerinin pozitif çıkması, aynı şekilde Erzurumspor’da da bir çok kişinin virüs taşıdığının açıklanmasının ardından ‘futbola yeniden başlama’ tartışmaları alevlendi.

Star Haber’e bağlanarak görüşlerini açıklayan yorumcu Rıdvan Dilmen, ”Ben olsam Temmuz’un ortalarına kadar beklerim. Bunu neden yapmıyorlar anlamış değilim” dedi. Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle: ”Biz karar verme mercii değiliz. Federasyon 12 Haziran’da başlayacak diyor. Açıkçası perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Ama çıkıp da medyada ‘oynamak istiyoruz ya da oynamıyoruz’ demiyorlar. Bir kaç faktör var bu işte; insan sağlığı, gerçek olan bir ekonomik durum. Bu ikisi arasında gidip gelenler var. Bir de kulüplerin küme düşüp düşmemesi, şampiyon olup olmaması ile ilgili bir tiyatro izliyoruz aslında şu anda. Mesela Bundesliga başlıyor hafta sonu. Alman Federasyonu ve kulüpler başlamak istiyoruz diye kendileri başvurdu. İtalya’da da aynı durum söz konusu. Bizde böyle yazılı bir durum yok. Çok enteresandır; Göksel Gümüşdağ ilk ertelendiği gün 1 vaka varken neredeyse hastalanmış olmasına rağmen ‘oynamaktan yanayız’ dedi. Yine bu vakayı çok ağır geçiren Fatih Hoca da antrenmanlara çıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler oynamak istiyor. Hayatın devamlılığı, ekonomik sebepler hepsini düşününce tüm oyunculara mental olarak 20 Haziran’a kadar dinlenin derim. Kafanızı bir dinleyin ailenizin yanına gidin. Tatilinizi yapın, kendinizi ve ailenizi koruyun. Psikolojik olarak da toparlanın. 20 Haziran’da bir karar alınır Temmuz ortalarında oynanabilir bu. Neden yapmıyorlar bu şekilde anlamış değilim. Oynanmasın demiyorum ama Temmuz’un 17-24’ünde oynansın diye düşünüyorum. Sıcaklar dolayısıyla kısaltılmış bir takvim yapılabilir. Neden futbol figürlerimiz çıkıp bu konu hakkında açıklama yapmıyor? Benim bu düşünceme hiçbiri hayır demez inanın.”