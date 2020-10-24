Galatasaray'a savaş açıldı

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a karşı büyük bir propaganda, topyekun taarruz var. Galatasaray'a karşı bir savaş açıldı. Salı günü hepsini anlatacağım" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Türkiye'de oynanan futbola alışacağını söyledi. Cengiz, "Falcao açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola, hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bu güne kadar utandırmadı. Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim." diye konuştu. Golcü oyuncunun transferi sırasında sarı-kırmızılı taraftarların da fedakarlık yaptığını aktaran Cengiz şunları söyledi: "Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan birini sayarsanız biri Falcao'dur. Bir dünya markası Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir Galatasaray yok hükmündedir. Taraftar olmayınca nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta 1 beraberlik aldığımız meydanda. Sadece takım, teknik heyet değil taraftar da gerekiyormuş. Bunu gördük yaşadık. Maçlara belli oranda taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama aracı olan futbolu seyircili olarak açacağız. TFF'nin bu konuda büyük çabaları var."

Galatasaray'a karşı bir taarruz olduğunu vurgulayan başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a karşı büyük bir propaganda, topyekun taarruz var. Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Tek tek anlatmak istemiyorum, salı günü anlatacağım. Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Ne kadar çok harcarsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. 30. kupalarıymış, biz de 37. kupamızı isteyeceğiz, 38. kupamızı bu sene alacağız. Bundan bütün taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray değil Türkiye'nin dünyanın en büyük sivil toplum kurumlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Başkan Cengiz, "Hocayı çağırıyormuşuz gelmiyormuş. Hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Benim gizli bir ajandam yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bu adam niye bu kadar açık diye şaşıranları görüyordum şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.