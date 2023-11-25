Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

İlk yarı

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarı

50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kerem ve Abdülkerim dinlendirildi

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.

Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.

Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.

Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.

Ndombele, ikinci kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.

Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Taraftarlardan İsrail'e tepki

Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, şehit teğmen Öztürkmen'i unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.

Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

Icardi, 4 maçlık suskunluğu bozdu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol atamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Son 4 resmi müsabakayı boş geçen 30 yaşındaki yıldız, Corendon Alanyaspor maçının 37. dakikasında fileleri havalandırarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de suskunluğuna son verdi.

Süper Lig'de 11 gole ulaşan Mauro Icardi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü bulunuyor.

Mertens, bu sezon ligde golle tanıştı

Sarı-kırmızılıların Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında tabelayı değiştirmiş oldu.

Dries Mertens, mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha ağları sarsarak "double" yaptı.

Tecrübeli futbolcu, maç sonrasında taraftarlarla yapılan galibiyet kutlamasında "üçlü" çektirdi.

Zaha, gollerine devam ediyor

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise tek golünü kaydetti. Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Davinson Sanchez sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında 79. dakikada yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Sahasında yenilmezlik serisi 23 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Alanyaspor'u 3 maç sonra puansız uğurladı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

Sıradaki rakip Manchester United

Galatasaray, bir sonraki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.

A Grubu'nda önemli bir iddiası bulunan sarı-kırmızılılar, 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta İngiliz temsilcisiyle karşılaşacak.

"Cimbom" ilk maçta deplasmanda yendiği Manchester United karşısında galip gelerek grup ikinciliği iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

Alanyaspor'da kötü gidiş sürüyor

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Hakem Ali Şansalan maça devam edemedi

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan, sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanan Şansalan, oyunu durdurarak Galatasaray sağlık ekibinden müdahale istedi. Sol bacak üst adalesindeki sorundan dolayı maça devam edemeyen Ali Şansalan'ın yerine dördüncü hakem Yiğit Arslan düdüğü devraldı.

Yaklaşık 5 dakikalık hazırlık aşamasından sonra maç 58. dakikada maç Yiğit Arslan'ın düdüğüyle yeniden hareketlendi.