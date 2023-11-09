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9 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Galatasaray Almanya'dan eli boş döndü

09 Kasım 2023, Perşembe
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

İlk yarı

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.

80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0

86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0

90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.

AA

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