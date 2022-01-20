Galatasaray, Kasımpaşa'ya da yenildi

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

56. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı ters kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Genç futbolcunun bekletmeden vuruşunda yan direkten dönen top yeniden kendisine geldi. Kerem'in zayıf vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan son çizgiye inen Mortadha'nın yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90+4. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan son çizgiye inen Fall, pasını ceza sahası içindeki Umut Bozok'a gönderdi. Umut'un vuruşunda altıpastaki Varga'nın tamamladığı top ağlarla buluştu. Pozisyonda yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan, ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yapılan VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı: 1-3.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Düşme hattı ile puan farkı 4

Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.

Üstünlüğünü koruyamıyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 11 maçın 6'sında puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 6 karşılaşmada 2 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve toplamda 16 puan yitirdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2 kaybetti. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

Son 11 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Torrent galibiyetle tanışamadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet elde edemedi.

Geçen hafta Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

İkinci maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yine sahadan mağlup ayrıldı.

Halil Dervişoğlu, 6 maç sonra gol attı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak 15. haftada 4 Aralık 2021'deki Altay karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Halil, sonrasında ligdeki Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor mücadelelerini boş geçti.

Geçen maçlarda bazı taraftarların tepki gösterdiği Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti.

Burak Elmas'a tepki

Ev sahibi ekibin taraftarları, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında Olimpiu Moturan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Penaltı beklentisinde olan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yönelik, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ardından "Yönetim istifa" diyerek Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi bırakmaya çağırdı. Maçın son bölümünde de "Yönetim istifa" tezahüratları artarak devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünü terk etmeyen taraftarlar, Burak Elmas'a tepkilerini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin taraftarları, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçmesinin ardından da futbolcuları tezahüratlarla protesto etti. Taraftarlar, özellikle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

Tribünlerde "Fatih Terim" tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar geçen hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

Müsabakanın 35. dakikasında skor golsüz eşitlikle devam ederken önce yönetime tepki gösteren taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, maçın son bölümünde de Terim lehine tezahüratlarını sürdürdü.

Kasımpaşa, 4'te 4 yaptı

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kasımpaşa, ligde Altay, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor'un ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdırmayı başardı.

Bu maçlarda fileleri 9 kez havalandıran lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 2 gol gördü.

Umut Bozok, gol sayısını 10'a çıkardı

Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, bu sezon ligde 10. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon 22 maçın tamamında sahaya çıkan Umut, 10 karşılaşmada fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki santrfor, son 5 lig maçında 4. golünü kaydetti.

Kasımpaşa'nın deneyimli futbolcusu Ryan Donk ise bu sezon ligde ikinci kez ağları sarstı. Donk, lacivert-beyazlı takımın 19. haftada Altay'ı 2-0 yendiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de 8. sarı kartını gören Michal Travnik ise ikinci kez cezalı duruma düştü. Çek futbolcu, 23. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eski takımına gol atan Donk sevinmedi

Kasımpaşa'da ilk yarının sonunda fileleri havalandıran eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, gol sevinci yaşamadı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında skora 1-1 eşitliği getiren golü kaydeden Donk, golü kutlamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da eski futbolcularını alkışlayarak tebrik etti.

"Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık"

Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, önemli bir galibiyet alarak çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, maça iyi başladıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Bireysel hatadan gol yedik. İlk yarıda merkez orta sahayı karşılamada bazı sıkıntılar yaşadık. Karşılama sistemini değiştirdik. Orta sahayı üçledik. Adam adama oynattık ve kazandığımız toplarda hücuma geçtik. Pozisyonlar bulup golleri atınca rahatladık. Oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Ümit Şengül, "Ciddi bir takım olduğumuza inanıyoruz. İnanılmaz güzel şeyler ortaya koyuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Ligin en çok koşan takımlarından biriyiz. Ligde sıkıntılı bir konumdaydık. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Son 3 maçta yükselen bir performansımız vardı. Bu, bize artı motivasyon sağlamıştı. Dönüm maçlarından biriydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık." diye konuştu.

"Kaliteli ve iyi oyuncularımız var ama bu tarz durumlarda deneyimli değiller. Baskıya dayanabilmek çok önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftayı düşme hattının 4 puan üstünde tamamlayan takımının kaliteli ve iyi futbolculardan kurulu olduğunu ancak genç oyuncuların baskıyı kaldıramadığını söyledi.

İspanyol teknik adam, Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile yapılan ve 3-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torrent, Kasımpaşa müsabakasında ilk yarı ve ikinci yarının uzatma bölümünde birer gol yediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek kaybettiğimiz bir maç oldu. Yedi oyuncumuzun eksikliği var ama bir bahane değil, gerçeklik. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Öngördüğümüz bir plan değildi. Sadece kısa ve geriye paslar yapıyorduk. İstediğimiz şey hızlı oynama ve kanatları kullanmaydı. İçeride çok top kaybı yaşadık. Dışarıdan Kerem ve Morutan ile oynamayı düşünmüştük. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. 2-1 öne geçme şansımız oldu ama onlar bize gol attı. Galatasaray gibi büyük bir kulübün içinde bulunduğu baskı, genç olmasıyla etkileyebiliyor. Son 15 dakikayla ilgili ciddi problemi var. Özellikle son dakikalardaki 2 golü yememeliydik. Özellikle 45+2. dakikadakini yememeliydik. Maçın kopma noktası oldu. Maçı 3-1 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyunun kontrolünü elimizde tutabilirdik. Kazanamadık ve taraftarlarımızda bu durumun yaşattığı üzüntüden dolayı özür diliyoruz. Yeni gelmiş farklı bir hocayım ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Herkesin tutkuyla sarılması gerekiyor."

"Şu anda Galatasaray'ın antrenörüysem durum kötüye gittiği için"

Torrent, Galatasaray'ın başına geçme nedeninin takımın kötüye gitmesi olduğunu vurguladı.

Takımdaki problemin fizikten ziyade mental olduğunu aktaran 59 yaşındaki teknik adam, "Bir antrenör geldiğinde genelde fiziki problemlerden bahseder ama en önemli şey bu değil. Önemli olan şey oyuncuların mental olarak kendilerine engel koyması. Kaliteli ve iyi oyuncularımız var ama bu tarz durumlarda deneyimli değiller. Baskıya dayanabilmek çok önemli. İtalya ve İspanya'nın bütün büyük takımlarında yaşanan durumlar. Tabii ki takım için en iyi durum değil. Şu anda Galatasaray'ın antrenörüysem durum kötüye gittiği için. Bir problem vardı. Bizim de şanssızlığımız gelir gelmez 7 gün içinde 3 maç oynamamız. En önemli oyuncular da bizimle değil. Bazıları sakat, bazıları Afrika Uluslar Kupası'nda, bazıları da kart cezalısı. Net bir şekilde hangi pozisyonları güçlendirebileceğimi biliyorum ama antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer kişilerle bu konularda görüşme yapması gerekir. En çok ilgili olan yöneticiler ve başkan. Onlar bu durumu değiştirmek istiyor." diye konuştu.

Performansıyla taraftarın tepkisini çeken kaleci İsmail Çipe'ye sahip çıkan Torrent, "Galatasaray isek sahaya çıkan bütün oyuncuların arkasında durmalıyız. Teknolojinin verdiği kolaylık sayesinde gün içinde 3-4 maçı izleyebiliyorsunuz. Muslera'nın sakatlığından sonraki maçlara odaklandım ve kaleci antrenörlerimizin görüşleri doğrultusunda kararlar aldım. Kaleci hatasından dolayı yediğimizi düşünmüyorum. Bir önceki maçta birçok pozisyonda kaleci kurtarışı iyiydi. Bu kadar baskı altında İsmail'in oynayabilmesi çok zor." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray'ın iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum"

Domenec Torrent, Galatasaray'ın önce alt sıralardan çıkması gerektiğini ve takımının iyi bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.

Sadece 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında bir bölümü beğendiğini aktaran Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım arası olacak. Nasıl baskı yapmaları, durdurmaları ve karşı hücuma geçmeleri gibi şeyleri çalışıyoruz. Sadece Hatayspor maçının 20-25 dakikasını beğendim. Belli zaman geçtikten sonra konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Bugün ilk yarı çok kötüydü. İki defansif orta sahamız da topla buluştuğu zaman geri dönmek zorunda kalıyordu. İkinci yarıda özellikle ilk 20 dakikada daha iyiydik ama yeterli değildi. Geliştirmemiz lazım, gelişeceğiz ve gelişmek zorundayız. Bir bahane olarak veya kendimi kurtarmak amacıyla söylemiyorum. Bu bir gerçeklik ve hakikaten az zamanımız vardı. İlk antrenmana geçen hafta çarşamba günü çıktık. Bu süreçte 2 maç yaptık ve 2 gün sonra çok büyük bir maçımız daha var. Önemli forvetlerimiz şu anda takımda değil. Genç oyuncular genelde işler yolunda gittiği zaman daha çok daha iyi oynar ve gözükür. Galatasaray'ın kaliteli olduğuna inanıyorum ve iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum ama öncelikle alt sıralardan kaçmamız lazım. Bir sonraki maçtan başka bir şeye odaklanmamalıyız."

"Herkesten çok büyük bir efor bekliyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, futbolcularından çok büyük bir efor beklediğini dile getirdi.

"İlk yapmamız gereken şey tepeye bakmak değil aşağıdan çıkmak ve ilk 3 puanımızı kazanmak." diyen Torrent, "Bugün kazanmak çok önemliydi ama başaramadık. Bir sonraki maçı ne olursa olsun kazanmaya çalışmalıyız. Yoksa oyuncu problemleri aynı şekilde devam eder. Onları ikna etmek zorundayız. Olduklarından daha iyiler, yapabilirler ve Galatasaraylılar. Taraftara karşı çok büyük sorumlulukları var. Durumu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. Ne olursa olsun kimse bize, 'Çalışmıyorsunuz.' diyemez. 'Oyuncular koşmuyor.' diyememeleri lazım. Gol kaçırılabilir, pas isabetli olmayabilir ama affedilemez şey efor sarf etmemeleri. Önemi olanın Galatasaray olduğunu bilsinler. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli. Şu anda hepimiz karmaşık bir durumdayız. Herkesten çok büyük bir efor bekliyorum. Kimse unutmasın taraftarlarımız yanımızda olduğu zaman daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.