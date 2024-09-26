Galatasaray, PAOK'u 3-1 yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

RAMS Park'taki mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikada Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ile girdiği önemli pozisyonlardan yararlanamadı. PAOK ise uzatma bölümü haricinde net pozisyona giremedi. İki takım da fileleri havalandıramayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan "Cimbom", 48. dakikada Abdul Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılılar, 67. dakikada Giannis Konstantelias'ın golüne engel olamayınca skora denge geldi: 1-1. Oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 75. dakikada Yunus Akgün ile bir kez daha ağları sarsarak 2-1'lik üstünlük kurdu. Kısa süreli paniğe rağmen değişikliklerle oyunu tutan sarı-kırmızılılar, 90+5. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İlk yarı

Maçın ilk dakikasında Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.

27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.

42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

İkinci yarı

48. dakikada Jakobs'un uzun pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen, ön bölümde topa kafayı vurdu. Arka direğe doğru giden meşin yuvarlak, Baba'nın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Jakobs'un ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, gole izin vermedi.

66. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada PAOK, beraberliği yakaladı. Jonny, Zivkovic'in pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu önünde bulan Konstantelias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

75. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda meşin yuvarlağı altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+5. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında Icardi, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'da 3 maç sonra kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.

PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.

Avrupa Ligi'nde iyi performans devam ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Yunan takımlarına sahasında yine kaybetmedi

Galatasaray, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazandı.

Tarihinde Avrupa kupalarında Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 6. galibiyetini aldı. Yunan temsilcilerini 4. kez konuk eden Galatasaray, söz konusu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Yunan takımlarına karşı tek yenilgisini 21 sene önce deplasmanda yaşadı.

Icardi, golle döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos'ta yapılan Adana Demirspor müsabakasında sakatlanan Icardi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi. Fenerbahçe derbisinde kadroda olmasına rağmen süre almayan Icardi, PAOK müsabakasının 77. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Mauro Icardi, sakatlığının ardından döndüğü ilk maçın 90+5. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atarak takımını rahatlattı.

Yunus, son 3 maçta 2 gol attı

Galatasaray'da Yunus Akgün, skor üretmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve farklı takımlara kiralanan Yunus, bu sezon düzenli süre bulmaya başladı. Geçen sezonlarda düşük skor katkısıyla bekleneni veremeyen Yunus, bu sezon çıktığı 8. resmi müsabakada 2 gole ulaştı.

Yunus, söz konusu golleri son 3 maçta atarak dikkati çekti.

Osimhen'in gol şanssızlığı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gole çok yaklaşmasına rağmen şanssızlığını kıramadı.

Sarı-kırmızılı formayla üçüncü resmi maçına çıkan Osimhen, yaşadığı şanssızlıklarla dikkati çekiyor.

Galatasaray'daki ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasıyla çıkan 25 yaşındaki santrfor, 25. dakikada şık bir kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top ağlarla buluştu. Fileleri havalandırdığını düşünen Osimhen'in sevinci golün son anda ayak koyan Abdülkerim Bardakcı'ya yazılmasıyla yarıda kaldı.

Oshimhen, PAOK müsabakasında da benzer bir olay yaşadı. Mücadelenin 48. dakikasında Dries Mertens'in sağdan kullandığı kornerde yükselen Osimhen yine kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top, savunma oyuncusu Rahman Baba'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. UEFA, golü Baba'ya yazınca Nijeryalı santrforun, istatistiklerindeki gol bölümü boş kaldı.

Günay'dan kritik kurtarış

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, ilk yarının uzatma bölümünde kritik bir kurtarışa imza attı.

Cezalı kaptan Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Günay, 45+1. dakikada karşı karşıya pozisyonda Giannis Konstantelias'ın şutunda gole izin vermedi. 33 yaşındaki file bekçisi, iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıkları ilk yarının 0-0 sona ermesini sağladı.

Maç sonu "üçlü"sü Icardi'den

Galatasaray'da klasikleşen "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, PAOK galibiyetini kale arkasındaki taraftarlarla karşılıklı marş söyleyerek kutladı. Galatasaray'ın galibiyetlerinden sonra klasik haline gelen "üçlü" tezahüratını taraftarın isteği üzerine 3 maç sonra sahalara golle dönen Icardi başlattı.

PAOK teknik direktörü Lucescu: Kaliteli ve baskılı oynayan bir takımla karşı karşıyaydık

Rumen teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede girdikleri pozisyonlardan yararlanamadıklarını aktaran Lucescu, "Bu durumlarda yakalayınca atacaksın. Pozisyonları iyi değerlendirmezsen rakibin öz güveni artar. Zaten kaliteli ve baskılı oynayan bir takımla karşı karşıyaydık. Özellikle ilk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik. Bunu yapsaydık çok daha iyi bir skorla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, tecrübe kazandıklarını belirterek, "Kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans ve güç verdik. Daha baskılı oynamalıydık. Böyle karşılaşmalar bize deneyim kazandıracaktır. Bu tecrübe, Yunanistan Ligi'ndeki maçlarda işimize yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sahalarında da oynamak istediğini vurgulayan Lucescu, "Galatasaray, kaliteli oyunculara sahip olduğu için pozisyon buldu. Kolay bir maç değildi. Kendi evlerinde oynadıkları için avantajlıydılar. Galatasaray'dan kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray ile bizim ev sahipliği yaptığımız bir maçta rövanş oynamak isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skor alabileceğimizi düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılabilirdik. Kesinlikle kötü oynamadık." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın son dönemde formda olduğunu belirten 55 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray şu anda öz güvenli ve iyi bir dönemde. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra öz güvenleri de artmış. Kolay bir karşılaşma değildi. İyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi bir maçtı. Galatasaray kendi sahasında ve taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı." diyerek sözlerini tamamladı.

Günay Güvenç: Hocamız ne zaman şans verirse ben hazırım

Günay Güvenç, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını belirten Günay, "Şu anda UEFA Avrupa Ligi için hedef koyduk. Her maçımızı kazanmayı amaçlıyoruz. İyi başladığımız için mutluyuz. Uzun zamandır 90 dakika maç oynamadım. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Önümde Muslera gibi bir kaleci var. PAOK maçı için bana çok destek verdi. Biz, ligde ve Avrupa'da kazanarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde çok dinamik takımlar var"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçların zor olacağını vurgulayan 33 yaşındaki kaleci, "Avrupa Ligi'nde çok dinamik takımlar var. Bize karşı geçiş oyununu deneyecekler. 7 tane zor maç oynayacağız. Maç maç düşünmek istiyoruz. Yeni oyuncular adapte olmaya çalışıyor. Uzun yıllar burada olanlar da yabancılara yardımcı oluyor. Galatasaray'ı başarıya taşımak tek görevimiz." ifadelerini kullandı.

Takıma tecrübelerini aktarmayı amaçladığını dile getiren Günay, "Türkiye'de 11. senem. Burada maç oynamak dışında görevlerimiz var. Genç oyunculara yardımcı olmak ve takım ruhunu yükseğe taşımak da görevimiz. Muslera'nın arkasında bekliyorum ve şansım gelince kullanmak istiyorum. Ligde 6'da 6 yaptık. Takımımız çok aç. Bu açlığı devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İki ayağını da iyi kullandığını belirten Günay, "Bu bizim oyun kurmamızda yardımcı oluyor. Muslera'nın da ayakları iyi. İkimiz de kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Arkada top yapan bir takımız. Hocamız da bizim bu konuda daha da ilerlememizi istiyor. Biz, iyi yönlerimiz için de çalışıyoruz. Ne kadar ayaklarımızla iyi oynasak da daha iyi olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.