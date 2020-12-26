Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a çıkarak liderliğe yükseldi.
Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaray Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle Galatasaray Trabzonspor karşısında farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a çıkararak liderliğe yükseldi.
NTV