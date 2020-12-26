Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a çıkarak liderliğe yükseldi.

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaray Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle Galatasaray Trabzonspor karşısında farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a çıkararak liderliğe yükseldi. NTV

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.