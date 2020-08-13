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14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Gelir-gider konusunda doğru yapmadık, UEFA’da ceza aldık

13 Ağustos 2020, Perşembe 17:00
TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, “GEÇMİŞ DÖNEMLERDE GELİR GİDER DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEYİP, GİDERİ GELİRİNDEN ÇOK ÇOK FAZLA, 3-4 KAT FAZLA, OLDUĞU İÇİN TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDAN BİR YIL MEN CEZASI YEDİ” İTİRAFINDAN BULUNDU.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitleri konusunda durumlarının sadece Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olmadığını, tüzüklerine göre de dikkat ettiklerini söyledi.

Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamada bulunan Ağaoğlu, harcama limitleri konusunda tavırlarının hep aynı olduğunu belirterek, "Bizim durumumuz federasyonun yayımladığı limitle alakalı değil. Geldiğimizin ikinci ayında, Haziran 2018'de, tüzükte yaptığımız değişiklikle kendi limitimizi, sınırlarımızı genel kurul onayıyla belirlemiş olduk. Biz hesabımızı, kitabımızı zaten yıl içinde yapıyoruz." dedi. Çok cimri oldukları yönünde zaman zaman eleştiriye maruz kaldıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Gelirimiz belli, giderimizin de o doğrultuda olması lazım. Camiamızın da bizi anlayışla karşılaması lazım."değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men cezası aldığına dikkati çeken Ağaoğlu, "Netice itibarıyla geçmiş dönemlerde gelir gider doğrultusunda hareket etmeyip, gideri gelirinden çok çok fazla, 3-4 kat fazla, olduğu için Trabzonspor Avrupa kupalarından men cezası yedi. Bunun çok öncesi de var. Sadece geçmiş dönemi eleştirmiyorum. Bunun çok çok öncesi var. 2016'da Muharrem Usta'nın imzaladığı mutabakat anlaşması 2009-2011 yılları için yapılmış. Federasyonun yürürlüğe koyduğu lisans talimatına sadık kalmak amacıyla değil, kulübümüzün tüzüğüne, genel kurulun verdiği yetkiye sadık kalarak hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

NOVAK’A 1 MİLYON 200 BİN AVRO TEKLİF ETTİK

TRABZONSPOR’UN eski oyuncusu Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaptığı iddia edilen açıklamaya değinen Ağaoğlu, şunları söyledi:"Kendi kendimle de konuştum. 24 saat içinde böyle bir konuşma yapmadığımız kararına vardık. Herhalde yazılacak yazı bulunmamasından böyle ifadeler kullandığım yönünde haber yapıldı. Sözde biz Novak'a 700 bin avro vermişiz, 900 bin teklif etmişiz ama oyuncu kabul etmemiş. Madem öyle ben işin doğrusunu söyleyeyim. Novak 700 almıyordu, 850 alıyordu. 900 değil bir milyon 200 bin teklif ettik. Basında çıkanlar benim beyanatım değil."

 

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