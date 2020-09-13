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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Haftanın maçında 3 puan Beşiktaş'ın oldu

13 Eylül 2020, Pazar 22:30
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yendi.

İlk yarı 

29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı 

48. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Mensah'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

64. dakikada Mensah, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gönderdi: 0-2

67. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

74. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Sol tarafta Dorukhan Toköz'ün ara pasında, oyuna yeni giren Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest atışta, kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

86. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Campi'nin kendi yarı alanından uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

90. dakikada N'Sakala'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lens'in kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

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